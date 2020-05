Frisco.pl posługuje się notowaniami Koszyka cen dlahandlu.pl, których nie było

W dniu 20 maja 2020 zostało opublikowane badanie Koszyk cen dlahandlu.pl w sklepach internetowych, przeprowadzone tego samego dnia przez redakcję dlahandlu.pl i opublikowane na naszych stronach. Tymczasem majowa komunikacja Frisco.pl przedstawia ofertę e-sklepu na tle kilku konkurentów z segmentu e-grocery, ale także Żabki, Biedronki i Lidla.

Jednak w ramach Koszyka cen dlahandlu.pl badania w dyskontach, w tym Lidlu i Biedronce były prowadzone 6 marca, a w sklepach osiedlowych, w tym w Żabce - 17 stycznia.

Od tego czasu (6 marca) ze względu na wybuch epidemii żadne badania w sklepach stacjonarnych nie były prowadzone przez ankieterów dlahandlu.pl. Zaburzenia w funkcjonowaniu handlu stacjonarnego, w tym kolejki, ograniczenia w liczbie osób, określone godziny dla seniorów, spowodowały, że podjęliśmy decyzję o czasowym wstrzymaniu odwiedzin ankieterów w sklepach i monitorowania cen.

Od upływu ostatnich wykonanych przez nas badań w sklepach stacjonarnych minęły odpowiednio 2 i 4 miesiące, a ceny w tym czasie zmieniły się diametralnie.

Frisco.pl w swojej komunikacji w połowie maja umieściło wykresy z cenami ze sklepów Lidl, Biedronka i Żabka z datami 13.05.2020 z gwiazdką, że dzień pobrania badań ze strony Koszyka cen to 13.05.2020. Na stronie Koszyka cen nie ma jednak takich badań wykonanych w tych sklepach stacjonarnych w tym terminie.

Zwróciliśmy się do Frisco.pl o nieposługiwanie się danymi, które nie istnieją na stronie Koszyka cen. W odpowiedzi otrzymaliśmy tłumaczenie firmy: "Informujemy, że w opublikowanym zestawieniu uwzględnione zostały najbardziej aktualne dane dostępne na stronie dlahandlu.pl dla wszystkich kategorii sklepów – także dla dyskontów oraz sklepów osiedlowych. Frisco.pl publikując dane, podała dokładną datę pobrania informacji ze strony dlahandlu.pl, a na stronie internetowej zamieszczono także dokładny link do pełnej treści badania, gdzie były widoczne zarówno ceny poszczególnych produktów, jak i daty przeprowadzonych badań. W prezentacji danych uwzględniono również widoczną adnotację, w której podkreślono, że są to informacje pochodzące z konkretnego dnia – odpowiadające najbardziej aktualnemu zestawieniu dostępnemu na stronie dlahandlu.pl: "Fragment badania Koszyk Cenowy na dzień 13.05.2020”. Zgodnie z informacjami oraz sugestiami przekazanymi Frisco.pl przez twórców badania w dniu 25 maja, doprecyzowane zostały zasady publikacji odczytów badania Koszyka Cenowego w przyszłości.”

Jako redakcja dla handlu.pl wytrwale pracujemy nad tym, aby badanie odzwierciedlało rzeczywisty obraz cen i rynku w konkretnym momencie dlatego zawsze opatrujemy swoje badania, datą, w jakiej zostały wykonane. Dodatkowo od początku 2014 roku monitoringi cen przeprowadzane są w sklepach w terminach, znanych jedynie redakcji portalu, by uniknąć sytuacji, że sieci przygotowują "specjalne, jednodniowe promocje" na dzień wizyt ankieterów Koszyka cen.