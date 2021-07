Frisco.pl rusza z benefitami na zakupy dla dużych rodzin

Od 29 lipca posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą korzystać z benefitów podczas robienia zakupów online w sklepie internetowym Frisco.pl.

Frisco.pl rusza z benefitami na zakupy dla dużych rodzin, fot. materiały prasowe

Karta Dużej Rodziny jest elementem rządowego programu realizowanego przez gminy i przysługuje rodzinom, które mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci – bez względu na ich wiek i niezależnie od dochodu. Rodziny posiadające Kartę mają możliwość korzystania z licznych zniżek oferowanych przez partnerów programu – np. sklepy, lokale gastronomiczne, ale również z oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej.

Rodziny chętnie korzystają z systemu zniżek, do których uprawnia ich Karta – do programu przystąpiło już blisko 3,4 mln osób.

Do partnerów programu dołączył również supermarket internetowy Frisco.pl, w którym zakupy robi niemal 120 tys. klientów. W Warszawie, Wrocławiu i Poznaniu posiadacze Karty Dużej Rodziny podczas realizacji zakupów uzyskają 10 proc. rabat na wszystkie owoce i warzywa. Ponadto, już przy pierwszym zamówieniu zostają automatycznie włączeni do programu lojalnościowego Frisco Friends i mogą korzystać z jego licznych benefitów – m.in. dodatkowej 10 proc. zniżki na wybrany produkt i na wszystkie nowości, jakie będą pojawiały się w ofercie sklepu.

Zakupy w e-sklepie to oszczędność czasu

Frisco Friends to również benefity szczególnie cenione właśnie przez duże rodziny. Po pierwsze przywileje w dostawie – raz na kwartał bezpłatna dostawa premium, czyli nawet tego samego dnia, a co najważniejsze – zawsze bezpłatne dostawy przy zakupach powyżej 200 zł. Po drugie - możliwość rezerwacji aż 10 terminów dostaw, a tym samym planowania zakupów z wyprzedzeniem, nawet w okresie przedświątecznym. Po trzecie – prezenty: możliwość wyboru jednego z ekskluzywnych prezentów na co 10-te zakupy. I po czwarte – dodatkowe rabaty na wybrane marki i kategorie produktów.

- Ostatni rok uświadomił nam, jak bardzo zakupy spożywcze z dostawą do domu ułatwiają życie polskim rodzinom – zdejmują z nich obowiązek stania w kolejkach i dźwigania toreb z zakupami, jazdy do sklepu i wydatków na paliwo. To duża oszczędność czasu, który mogą poświęcić swoim bliskim, ale przede wszystkim kosztów – dzięki dziesiątkom promocji, które codziennie udostępniamy naszym klientom. Stąd decyzja o włączeniu Frisco.pl do programu Karta Dużej Rodziny i przyznanie dodatkowych zniżek i benefitów rodzinom, które tego najbardziej potrzebują – mówi Jacek Palec, prezes Frisco.pl.

Na Frisco.pl klienci mogą wybierać spośród tysięcy produktów w cenach na poziomie hipermarketów: zarówno świeżych owoców, warzyw, mięs, ryb czy nabiału prosto od lokalnych dostawców, jak również asortymentu produktów ogólnospożywczych i gospodarstwa domowego.

Od ponad 14 lat zakupy online na Frisco.pl są dostępne dla mieszkańców aglomeracji Warszawskiej. W 2020 r. usługa została udostępniona mieszkańcom Wrocławia, a w maju br. również Poznania. Zakupy są dostarczane w godzinach 6:00 – 23:00, 7 dni w tygodniu, specjalnym Frisco Vanem, który zapewnia odpowiednie warunki przewożonym produktom spożywczym, by jak najdłużej zachowały świeżość. Na terenie całej Polski, w dni robocze zamówienia realizowane są przez firmę kurierską DPD. Po podaniu na stronie Frisco.pl kodu pocztowego miejscowości, do której chcemy zamówić zakupy, strona nie będzie wyświetlać produktów, które nie są dostarczane na taką odległość (np. produkty świeże, mrożone, w szklanych opakowaniach).