Frisco.pl wchodzi do Wrocławia

Na Frisco.pl klienci mogą wybierać spośród tysięcy produktów w cenach na poziomie hipermarketów: zarówno świeżych owoców, warzyw, mięs, ryb czy nabiału jak również szerokiego asortymentu produktów ogólnospożywczych i gospodarstwa domowego. Dzięki temu Frisco.pl zapewnia możliwość zrobienia w jednym miejscu kompleksowych zakupów z dostawą, bez wychodzenia z domu, co w obecnej sytuacji może stanowić bezpieczną i wygodną alternatywę dla dużych zakupów spożywczych w sklepach stacjonarnych. Specjalnie dla wrocławian, oferta zostanie wzbogacona o produkty lokalnych dostawców, a także ekologiczne oraz wegańskie artykuły od polskich producentów.

Od ponad 14 lat Frisco.pl budowało swoje doświadczenie w aglomeracji Warszawskiej. I to z sukcesem: w stolicy sklep dowozi zakupy już do blisko 120 tys. gospodarstw domowych i jest najchętniej wybieranym sklepem spożywczym online, wyprzedzając tym samym dużych graczy, znanych z tradycyjnych zakupów.

- Klienci cenią nas za wysoką jakość świeżych produktów, punktualność dostaw i kompletność zamówień osiągającą aż 99,6% artykułów. Wierzymy, że dzięki tym przewagom mieszkańcy Wrocławia odkryją zupełnie nową jakość zamawiania produktów spożywczych przez internet, które szczególnie w obecnej sytuacji są pożądaną alternatywą dla zakupów w tradycyjnych sklepach – mówi Jacek Palec, prezes Frisco.pl.

Kluczem zapewniającym najwyższą jakość produktów świeżych jest unikalny model dostawy Frisco.pl, który zakłada jak najkrótszą drogę od producenta do domu klienta. Produkty będą porcjowane i pakowane bezpośrednio u dostawców pod indywidualne zapotrzebowanie, przewożone do magazynu Frisco.pl we Wrocławiu, a następnie dostarczane specjalnymi Frisco Vanami (samochodami z chłodnią) – do domu zamawiającego. Dzięki temu produkty nie będą leżeć na półkach i zachowają najwyższą świeżość.

Dostawa jest zupełnie bezkontaktowa – kierowca zostawi zakupy pod drzwiami, a płatność została ograniczona do metod online. Dodatkowo w celu zwiększenia bezpieczeństwa klientów i pracowników, zgodnie z wytycznymi WHO i Głównego Inspektora Sanitarnego – przed wejściem na teren firmy pracownicy przechodzą kontrolę stanu zdrowia oraz zakładają maseczki ochronne i jednorazowe rękawiczki.

Klienci nie muszą płacić za dostawę przy zamówieniach powyżej 250 zł, mają dostęp do szerokiej oferty produktów w cenach na poziomie hipermarketów, a strona i aplikacja mobilna - bazując na wcześniejszych wyborach - inteligentnie dopasowuje się do potrzeb każdego klienta, podpowiadając co jeszcze włożyć do koszyka.

Frisco.pl to działający od 14 lat supermarket internetowy w Polsce, będący nowoczesną i wygodną alternatywną dla dużych zakupów spożywczych w sklepach stacjonarnych.