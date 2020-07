Frisco podsumowuje 2019 rok. Planuje rozszerzanie bazy klienckiej

- W roku 2019 spółka odnotowała przychody w wysokości 120,1 mln zł, w tym przychody ze sprzedaży sklepowej na poziomie 114,2 mln zł oraz przychody ze świadczonych usług marketingowych na rzecz dostawców towarowych w wysokości 5,9 mln zł. Nastąpił znaczący wzrost obrotu wynikający ze wzrostu zamówień klientów, w tym +18% wzrost bazy klientów aktywnych włączając w to klientów B2B. Zakończona została także realizacja kluczowej inwestycji w nową, zautomatyzowaną infrastrukturę magazynową zlokalizowaną w Klaudynie, do której w maju 2019 roku przeniesiona została działalność operacyjna spółki - informuje Frisco.pl.

2019 rok był okresem wielu znaczących inwestycji, zarówno w infrastrukturę nowego centrum logistycznego, jak i nowoczesne rozwiązania technologiczne z obszaru digital, m.in. nową aplikację mobilną Frisco, nowy UX sklepu internetowego Frisco.pl oraz innowacyjne rozwiązania technologiczne Voice i IoT. Zrealizowane w ubiegłym roku nowe inwestycje i wdrożenia zapewnią klientom lepsze doświadczenia i poprawiają ich konwersję zakupową.

Strata ze sprzedaży na poziomie 38%, w porównaniu do analogicznego okresu 2018 roku, wynika przede wszystkim z inwestycji ukierunkowanych na dalszy rozwój spółki. Negatywny wpływ na wyniki finansowe miała także wyższa amortyzacja w związku z oddaniem do użytkowania nowego centrum logistycznego oraz konieczność utrzymywania w okresie przejściowym 2 magazynów, jak również zużycie materiałów i energii oraz usługi obce. Jednocześnie, zwiększona została zyskowność, na co wpływ miała poprawa procesów obsługi klienta, udoskonalenie programu lojalnościowego dla klientów, wprowadzenie aplikacji mobilnej, wzmocnienie aktywnych promocji rozszerzania współpracy bezpośredniej z dostawcami, z naciskiem na intensywne negocjacje cenowe oraz usprawniania procesów kontrolnych w obszarze marż.

Na koniec roku obrotowego spółka wykazała rzeczowy majątek trwały w wysokości 33,3 mln zł vs. 3,88 mln zł w 2018 roku. Składają się na niego wartości niematerialne i prawne w wysokości 4,52 mln zł – główne wzrosty wynikają z trwających przez cały 2019 rok prac związanych z planowanym wdrożeniem nowego systemu ERP/WMS (przyjęcie do użytkowania w styczniu 2020 roku) oraz rzeczowe aktywa trwałe w wysokości 28,45 mln zł (znaczący wzrost w związku z oddaniem do użytkowania nowej inwestycji w centrum logistyczne).