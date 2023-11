Handel

FRiSH: Co z tą żywnością, co z tą produkcją, co z tą konsumpcją?

Przeszliśmy przez cztery sezony podwyżek cen. Wyższe ceny oznaczają mniejsze wolumeny. Widzimy jednak nadchodzącą falę optymizmu. 2024 r. będzie dobrym okresem dla naszej branży - mówił Krzysztof Pawiński, prezes zarządu Grupy Maspex podczas debaty "Co z tą żywnością, co z tą produkcją, co z tą konsumpcją? – biznes szuka coraz łatwiejszych odpowiedzi na coraz trudniejsze pytania" odbywającej się w ramach Forum Rynku Spożywczego i Handlu.

FRiSH: Co z tą żywnością, co z tą produkcją, co z tą konsumpcją? fot. PTWP