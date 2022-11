Czym żyje branża handlowa? Jak zmieniły się zachowania konsumentów? O tym będziemy rozmawiać podczas debaty "Nowy handlowy ład", która odbędzie się w trakcie Forum Rynku Spożywczego i Handlu.

Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2022

Zapraszamy do rejestracji na udział w tegorocznej edycji Forum Rynku Spożywczego i Handlu, która odbędzie się 7-8 listopada w Hotelu Grand Sheraton Warsaw. Prowadzimy osobną rejestrację na udział stacjonarny oraz udział online.

Forum Rynku Spożywczego i Handlu to doroczna okazja do spotkania i dyskusji w jednym miejscu przedstawicieli największych firm sektora spożywczego i HoReCa: producentów, przetwórców, dystrybutorów i handlowców, a także osób z rządu i organizacji branżowych mających realny wpływ na zmiany w sektorze spożywczym i handlowym.

Tematyka handlowa na Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2022

Zapraszamy na debatę" Nowy handlowy ład", która odbędzie się 8 listopada 2022 w godzinach 09:30-11:00.

Tematyka:

Czym żyje branża: system kaucyjny, kryzys energetyczny, presja płacowa

Czas wyzwań, czas możliwości: handel zawsze otwarty na zmiany

Wygodny konsument w czasach inflacyjnego tornado

Dwa miliony nowych konsumentów i pracowników

Franczyza: nowe uregulowania prawne i biznesowe

Do udziału w sesji zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):

Tomasz Chróstny, prezes, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Marc Dherment, dyrektor generalny, Grupa Muszkieterów

Renata Juszkiewicz, prezes zarządu, Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji

Karol Kamas, CMO, Member of Executive Board, Sodexo Benefits and Rewards Services

Agnieszka Kubera, dyrektor zarządzająca, Accenture w Polsce

Sławomir Leszczyński, członek zarządu, dyrektor pionu handlowego, Makro Cash And Carry Polska SA

Jacek Ozdoba, sekretarz stanu, Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Anna Sapota, Vice President Public Affairs Eastern Europe North, TOMRA

Forum Rynku Spożywczego i Handlu: Jaka będzie tematyka?

Głównymi nurtami tematycznymi tegorocznego Forum są:

THINK AGILE scenariusze i wyzwania dla branży w trakcie zawirowań geopolitycznych i finansowych, nowe modele biznesowe, eksport w czasach przełomu

THINK GREEN zielone zasady w produkcji, żywność roślinna, dekarbonizacja, neutralność klimatyczna wobec transformacji

THINK TECH innowacje i start-upy, foodtech, retailtech, e-commerce, zakupy jutra, nowe technologie dla konsumentów

THINK BETTER odpowiedzialność społeczna, ESG w branży spożywczej, budowanie lepszej marki

THINK HUMAN dobrostan, odpowiedzialność za środowisko i pracowników, cyrkularne wybory, transparentność, komfort zakupów, lokalność

Organizatorem 15. edycji Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2022 jest Grupa PTWP wraz z redakcjami PortalSpozywczy.pl, DlaHandlu.pl oraz HoReCaTrends.pl.

Zapraszamy do wymiany inspirujących doświadczeń w trakcie dyskusji i spotkań na Forum Rynku Spożywczego i Handlu.

