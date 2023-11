FRSiH 2023: Handel podsuwa konsumentom gotowe rozwiązania

- Na rynek patrzymy z perspektywy hurtowni wielokanałowej, naszymi klientami są firmy handlowe i gastronomiczne. Staramy się im zapewnić ultrakomfort – czyli rozwiązania wspierające biznes, rozwiązujące wszelkie trudności związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. W gastronomii problemem jest podaż pracowników – to oznacza, że branża potrzebuje innego asortymentu, produktów convenience, pre-przygotowanych. Oferujemy więc obrane warzywa, które są hitem sprzedaży, bo pozwalają oszczędzać czas. Drugi element komfortu to zjawisko, które nazwałbym outsourcingiem odpowiedzialności. Realizujemy to chociażby poprzez wydłużanie okien zamówień. Dajemy naszym partnerom czas i możliwość zaopatrzenia się w potrzebne produkty. Jeśli chodzi o b2b w handlu detalicznym to staramy się przyspieszyć proces zakupowy. Jumperzy obserwują sytuacje na halach i w razie potrzeby zwiększają liczbę otwartych kas. W ten sposób minimalizujemy dyskomfort związany z kolejkami - tłumaczył Sławomir Leszczyński, członek zarządu, dyrektor pionu handlowego, Makro Cash And Carry Polska SA.

Jak wygodę definiuje Kaufland?

- Co jest ważne dla konsumentów? Lokalizacja blisko miejsca zamieszkania, wygodny dojazd i parking. To także możliwość wyboru – my plasujemy się pomiędzy dyskontami, hipermarketami i sklepami convenience - mamy szeroką ofertę, ale nie przytłaczamy nieskończonymi możliwościami. Wygoda to też cena oraz cyfryzacja procesu zakupowego. My stawiamy na cyfryzację wewnątrz sklepu - np. skanery dla samodzielnego skanowania produktów. Naszą siłą jest konsekwencja w działaniu. Jesteśmy jak duży statek, który płynie po obranym kursie - powiedział Ryszard Wysokiński, Head Of Department Investor Relationship Management, Kaufland Polska Markety.