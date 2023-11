Handel elektroniczny w Polsce jest fazie trendu wzrostowego, rośnie zarówno e-commerce, m-commerce, jak i omni-commerce. Robimy cyfrowo zakupy i cyfrowo za nie płacimy. Cyfryzacja wkracza w sferę projektowania i produkcji żywności, sztuczna inteligencja wspiera zaś sektor spożywczy i handel. Trendy na rynku związane z cyfryzacją i sztuczną inteligencją poruszane były w trakcie panelu dyskusyjnego „#technology trends: Zdigitalizowana przyszłość handlu: e-commerce, omnichannel, data marketing”, który odbył się 7 listopada podczas Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2023 w Warszawie.

FRSiH 2023: Nowe generacje klientów rozdają karty w handlu

Handel internetowy w Polsce znajduje się w fazie trendu wzrostowego. - Tzw. silver power generation polubiło zakupy przez internet. Jest to jednak pokolenie, do którego biznes e-commerce musi dostosować swoją ofertę i przygotować się na to, żeby sprzedawać w jeszcze bardziej atrakcyjny sposób - zwracała uwagę Patrycja Sass-Staniszewska, prezes Izby Gospodarki Elektronicznej podczas panelu dyskusyjnego „#technology trends: Zdigitalizowana przyszłość handlu: e-commerce, omnichannel, data marketing”.

- Handel elektroniczny w Polsce ma się bardzo dobrze. Dziewięciu na dziesięciu internautów dokonuje zakupów przez internet i robi to regularnie. Wartość rynku szacuje się na ponad 100 mld zł i w ciągu najbliższych lat ma ona wzrosnąć, według PwC, o ponad połowę. Pokazuje to, że przed polskim handlem elektronicznym stoją ogromne perspektywy. O tym, że Polska jest bardzo dobrym miejscem dla biznesu e-commerce świadczy napływ inwestorów zagranicznych. Warto podkreślić, że bardzo dużo firm spoza Polski inwestuje w polski rynek e-commerce, ponieważ widzi na nim swoje perspektywy. Polski konsument bardzo chętnie dokonuje zakupu przez internet. Według naszego ostatniego raportu, konsumenci przenoszą swoje budżety do internetu nie tylko ze względu na sytuację ekonomiczną, ale także dlatego, że uważają e-commerce za szybkie, łatwe i bezpieczne robienie zakupów: dostępny jest szeroki asortyment, są często darmowe dostawy, a także odroczone płatności. Powoduje to, że konsument ma zaufanie do zakupów przez internet.

Widać wyraźnie, że polski e-commerce bardzo się wzmocnił w trakcie pandemii. Według naszych badań 100% osób wskazało, że dokładnie wie, dlaczego wybiera zakupy przez internet. Są to takie czynniki, jak szeroka dostępność produktu, dostawy, dobra obsługa klienta i odpowiedzialne podejście do biznesu przez handel elektroniczny. Chciałabym zwrócić również uwagę na młode pokolenia. Tzw. silver power generation, które rozpoczęło swoją historię zakupową właśnie w czasie pandemii, również polubiło zakupy przez internet i będzie dalej kupować w ten sposób. Natomiast jest to pokolenie, do którego biznes e-commerce musi dostosować swoją ofertę i przygotować się na to, żeby sprzedawać w jeszcze bardziej atrakcyjny sposób.

Ostatnie trzy lata to niesamowity boom e-grocery w Polsce. Perspektywiczny trend to personalizacja komunikacji i sprzedaży, aby oferować klientom również rozwiązania dietetyczne. Wpisuje się to w definicję odpowiedzialnego prowadzenia biznesu w e-commerce. Konsument oczekuje nie tylko samej sprzedaży w internecie, ale także dostarczania mu wiedzy w zakresie zdrowego żywienia. Sztuczna inteligencja może ułatwić ścieżkę sprzedażową konsumenta, ale także optymalizować marże, sprzedaż, wiąże się jednak z dużymi kosztami. Inwestycje w tym zakresie muszą być bardzo przemyślane, natomiast AI ewidentnie jest przyszłością handlu – oceniła Patrycja Sass-Staniszewska.

Jacek Palec: automatyczny koszyk musi być „smart”

O personalizacji mówił Jacek Palec, prezes Frisco. - Technologia wspiera dziś proces zakupowy, ale nie jest kluczowa. Kluczowy jest pomysł na zbudowanie z danych ciekawych usług dla klienta – stwierdził.

- Jesteśmy na wczesnym etapie rozwoju AI w Polsce, ale nie dlatego, że mamy zapóźnienia. Zmieniające się technologie i podejście do sposobu wykorzystywania danych tworzą dzisiaj wiele nowych przestrzeni i nowych możliwości. Do tej pory łączyliśmy 2-3 źródła danych, które pozwalały nam budować sylwetkę klienta. Dzisiaj już wiemy, że źródeł danych możemy łączyć o wiele więcej. Technologia wspiera ten proces, ale nie jest kluczowa. Kluczowy jest pomysł na zbudowanie z tych danych ciekawych dla klienta usług. Wydaje się, że mamy przed sobą gros projektów i eksperymentów w tym obszarze. Już dzisiaj nasza strona internetowa tak naprawdę wymyślana jest na nowo dla każdego klienta, który na nią wejdzie. Po pierwszych zakupach jesteśmy w stanie wiedzieć o kliencie znacznie więcej. Uruchomiliśmy nowy program lojalnościowy. Za pomocą spersonalizowanych nagród i produktów w większym stopniu dopasowuje się on do asortymentu, jaki kupuje klient i do tego, czego od nas oczekuje. A gdzie jest tego finał? Dalekosiężną wizją jest takie asystowanie w życiu codziennym klienta, aby wyznaczać mu tzw. okna dostaw, proponować produkty do koszyka, a wręcz sugerować, że w koszyku jest np. za dużo białka albo węglowodanów.

Automatyczny koszyk może pomagać w sprzedaży, ale musi być dobrze zaprojektowany. Ważne jest, aby trafiały do niego nowości, by nie był automatycznie odtwarzany. Musi być bardziej „smart”. Takich rozwiązań z wykorzystaniem AI będziemy wdrażać coraz więcej. Robimy już wdrożenia, które wykorzystują mechanizmy uczenia maszynowego do tego, aby budować predykcję dotyczące klientów po pierwszych dokonanych przez nich zakupach. Analizujemy zakupy i dane z różnych źródeł, które - dzięki technologii - mamy w jednym miejscu. Black Box, czyli zautomatyzowany system tradingowy, tworzy nam kohorty klientów stanowiących dla nas grupę docelową. Testujemy rozwiązania, dzięki którym klienci będą mogli szybciej dotrzeć do produktów, których potrzebują. Będziemy też proponować im nowe kategorie mające mniejszą popularność, kupowane przy okazji zakupów spożywczych. Są to np. artykuły z kategorii „chemia”, „higiena” czy „uroda” - wypowiadał się Jacek Palec.

Rafał Wróblewski: patrzymy na cyfryzację holistycznie

Cyfryzacja przyspieszyła we wszystkich aspektach. - Zastanawiamy się, jak ją wykorzystywać do budowania ekosystemów marek. W centrum takiego ekosystemu są produkty i rozwiązania produktowe, ale wokół dobudowane są systemy, które zwiększają zasięgi potencjalnych klientów – mówił Rafał Wróblewski, Business Executive Officer w Nestlé Waters.

- Cyfryzacja przyspieszyła we wszystkich aspektach. Dzisiaj zastanawiamy się, jak ją wykorzystywać do budowania ekosystemu marki. Dobrym przykładem takiego ekosystemu jest marka Winiary, która z jednej strony inspiruje do gotowania, a z drugiej dba o to, aby jak najmniej marnować żywności, co jest ogromnym problemem i wyzwaniem na polskim rynku. Bez cyfryzacji trudno byłoby realizować te cele. Na ekosystem składają się bowiem produkty, strona zawierająca 7 tys. przepisów., a wokół dobudowane są systemy, które zwiększają zasięgi potencjalnych klientów, narzędzia cyfrowe do personalizacji, rozwiązania My Menu Plan, My Menu IQ, aplikacje na telefon i in.

Patrzymy na cyfryzację holistycznie. Trzeba ją wykorzystać do stworzenia sprawnej, zwinnej firmy. Dziś to jest jeszcze atut, który daje szansę na budowanie przewagi, ale w przyszłości stanie się koniecznością. De facto mówimy o zmianie całej organizacji. Transformacja zaczyna się od zmiany sposobu myślenia, potem następuje trwała zmiana zachowań, która na końcu owocuje zmianą kultury organizacyjnej. Wymaga to bardzo mądrego zarządzania zmianami w organizacji. Proces rozpoczyna się na poziomie zarządu, a potem musi przejść przez wszystkie szczeble organizacji. Inaczej się nie da - uważa Rafał Wróblewski.

Marek Garus: robot Kerfuś zachwycił pokolenie Z

O roli sztucznej inteligencji w sprzedaży internetowej i procesach stowarzyszonych opowiadał Marek Garus, dyrektor ds. operacji i rozwoju e-commerce w Carrefour Polska.

- Cyfryzacja i sztuczna inteligencja zaczynają odgrywać coraz bardziej znaczącą rolę. Generacja Z, czyli pokolenie urodzone po 1995 roku, od najmłodszych lat ma styczność z telefonami i elektroniką. Dzięki naszemu innowacyjnemu rozwiązaniu, robotowi Kerfuś, przyciągnęliśmy do sklepów osoby z tej generacji, które są teraz naszymi stałymi klientami. Narzędzie to pozwala nam utrzymywać tych klientów przy naszej marce. Jeśli chodzi o kwestie handlowe i wizerunkowe, dotarliśmy do 23 mln użytkowników internetu, co jest dużym sukcesem naszej organizacji.

Strona internetowa we Francji oferuje asystenta opartego na chatbocie Chat GPT o nazwie Hopla, który pomaga w kompletowaniu koszyka. Przeprowadziliśmy badania, które pokazują, że poziom wykonywania zadań przez sztuczną inteligencję jest tak wysoki, że możemy skutecznie implementować AI na przykład do działań w ramach biura obsługi klienta, a także w ramach organizacji na zapleczu back office, nie mówiąc już o procesach związanych ze sprzedażą internetową – zaznaczył Marek Garus.

Marcin Rudzik: AI wkrótce zacznie nas wszystkich wyprzedzać

Na temat polskiego rynku, na którym klienci bardzo doceniają lokalność, wypowiadał się Marcin Rudzik, CEO, Lokalnyrolnik.pl. - Wygrały te koncerny zagraniczne, które szybko otwierały się na merchantów działających w Polsce, dzięki którym można dokonywać zakupów produktów pochodzących z naszego rodzimego rynku - ocenił.

- Klienci w Polsce bardzo cenią sobie lokalne produkty. Giganci z Chin próbowali zawojować polski rynek i ponieśli klęskę. Ciągle pojawiają się firmy, które próbują iść w ich ślady z lepszym skutkiem. Mamy takie marketplace’y, jak Allegro, które stawiają na lokalność, Lokalnyrolnik.pl również, ale myślę, że jest to ogromne wyzwanie w kontekście tego, że konsumenci w Polsce przyzwyczajeni są do lokalnych produktów i niekoniecznie chcą kupować to, co oferują marki z Dalekiego Wschodu. Problemem tych firm jest to, że zbyt wolno otwierały się na ofertę merchantów na polskim rynku, jak robi to np. Allegro i inne platformy sprzedażowe szybko nawiązujące współpracę partnerską z marchantami, dzięki którym możemy dokonywać zakupów rodzimych produktów.

Analityka i sztuczna inteligencja będą miały ze sobą coraz więcej wspólnego. W przypadku e-grocery szczególnie cenne są informacje związane z tym, czego potrzebuje kupujący, skąd przychodzi, jakie są jego zachowania, jaką ma listę zakupową, konstruowaną według własnych upodobań czy potrzeb zdrowotnych. AI sięga dziś poza software, do narzędzi hardwarowych, dronów używanych do dostaw w polskich miastach. Małe roboty, np. platformy do zamówień pyszne.pl, dostarczają już w niektórych miastach żywność. Tego typu rozwiązań będzie coraz więcej. W Stanach Zjednoczonych testowane są autonomiczne samochody. Natomiast pracownicy obsługujący sztuczną inteligencję bardzo dużo muszą się uczyć. Mam bowiem nieodparte wrażenie, że sztuczna inteligencja wkrótce zacznie nas wszystkich wyprzedzać. Musi być odpowiednio duży wkład naszej pracy, wtedy AI odpowiednio dużo będzie nam dawać – podkreślił Marcin Rudzik.

Anna Konarzewska: pooling, czyli efektywne zarządzanie łańcuchem dostaw

Handel robi wszystko, aby zoptymalizować łańcuchy dostaw. Palety tworzą przestrzeń do digitalizacji. - Jeżeli produkt w sieci handlowej jest wystawiony na palecie, bardzo łatwo można zobaczyć, jak szybko rotuje, obserwując, kiedy monitorowana paleta się zwolni – tłumaczyła Anna Konarzewska, Retail Key Account Manager w firmie CHEP.

- Na rynku są trzy możliwości: pooling palet, wynajem palet albo wymiana palet. W ramach poolingu dostarczamy palety producentom, którzy umieszczają na nich swój towar i wysyłają go do sieci handlowych. Nie muszą oni skupiać się na tym, że palety powinny mieć określony standard, gdyż te, które im dostarczamy, zawsze są w określonym, tym samym standardzie. Producent nie musi też zastanawiać się, czy ma odpowiednią ilość miejsca do przechowywania palet. W naszym przypadku personalizacja sprzedaży detalicznej B2B polega na tym, że po pewnym czasie poznajemy klienta i wiemy, kiedy potrzebuje on palet i jakie ma piki w sprzedaży detalicznej. System ten pozwala wszystkim stronom na efektywne zarządzanie łańcuchem dostaw, optymalizację działań logistycznych, a także na zrównoważony rozwój i działania prośrodowiskowe.

Handel robi dziś wszystko, aby zoptymalizować łańcuchy dostaw. Nasze palety wyposażone są w lokalizatory. Możemy je monitorować w czasie rzeczywistym. Pomaga to wszystkim stronom procesu logistycznego łańcucha dostaw. Możemy lepiej zarządzać naszymi zapasami, a nasi klienci mogą lepiej zarządzać swoimi, optymalizując łańcuchy dostaw. Łatwo jest też zobaczyć, jak szybko rotuje produkt. Jeżeli znajduje się on w sieci handlowej na palecie, można ustalić to obserwując, kiedy monitorowana paleta się zwolni - podsumowała Anna Konarzewska.

