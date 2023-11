O szeroko rozumianej innowacyjności w biznesie, miejscu produktów ekonomicznych i premium w handlu, wpływie kryzysu na oczekiwania konsumentów oraz motywacji pozwalającej nam zapłacić za pewne produkty więcej, rozmawiano podczas debaty "Nowe marki, nowe strategie: premiumizacja oferty vs. dyskontowe ceny", która była częścią 16. Forum Rynku Spożywczego i Handlu.

FRSiH 2023: Nowe marki, nowe strategie w czasach oszczędzania

MissTi: Podróżujemy, poszukując nowych doznań, więc smaki naturalnie się przenikają, dając nam inspiracje do tworzenia innowacji produktowych

- Z zaciekawieniem obserwujemy to co dzieje się na rynku i wychodzimy ze strefy komfortu. W dzisiejszych czasach dalekie destynacje przestały być barierą, ludzie podróżują, poszukując nowych smaków. Rynki więc naturalnie czerpią ze swoich tradycji, smaki się przenikają, podsuwając nam inspiracje do innowacji produktowych. Niewątpliwie bardzo ważnym aspektem staje się również pogłębiająca się świadomość konsumentów i nieograniczony dostęp do informacji. Pozwala on klientom stawiać wymagania co do funkcjonalności produktu, krótszego składu czy wykorzystywanej technologii do jego produkcji. Tak kształtują się pewne trendy wśród konsumentów, a naszym zadaniem jako producentów jest im sprostać, bo dzięki temu możemy się rozwijać - przekonywała Carolina Halladin, Managing Director MissTi.

Herbapol: Jeszcze trochę potrwamy w kryzysie, nie można więc pominąć, że konsumenci są w trybie oszczędzania

- Czasy są trudne, nadal mamy kryzys, więc i konsumenci są w trybie oszczędzania. Tym samym nasza innowacyjność oparta jest w dużej mierze na odkrywaniu nowych stron produktów, które już oferujemy. Uświadamiamy konsumentów, że nasze produkty mogą mieć także stronę ekonomiczną. Nie jest to bowiem zawsze klarowne, że dzięki wydajności naszego syropu płacimy połowę tego, co za gotowy napój, a i aspekt komfortu nie jest tu bez znaczenia. Wszak przez ten zabieg nie trzeba dźwigać ciężkich zakupów - mówił Paweł Głowniak, dyrektor handlowy Herbapol-Lublin SA.

RoślinnieJemy: Warto dążyć do innowacyjności, w której konsument jest zachęcany do zakupów, które są mniej obciążające dla planety

- W Polsce nadal jest przestrzeń na pewne standardy, które zaistniały już na rynkach zagranicznych, chociażby w takich krajach jak Holandia i Norwegia. Chodzi tu o dążenie do innowacyjności w „zielonym kierunku”, w której konsument jest zachęcany do podejmowania decyzji zakupowych, które są mniej obciążające dla planety, bardziej etyczne. Za granicą tworzone już są aplikacje w sieciach handlowych, które wyliczają ślad węglowy koszyka zakupowego bądź określają, jaki jest jego koszt etyczno-środowiskowy. Są to bardzo ciekawe rozwiązania, szczególnie dla sektora, który reprezentuję. Od lat bowiem segment roślinnych alternatyw mięsa i nabiału głównie opiera się na innowacji. Dzięki niej produkty niegdyś używane niemal wyłącznie przez zadeklarowanych wegan i wegetarian, a przez innych postrzegane jako „smutne” i zwyczajnie niesmaczne, które nie wiadomo jak przyrządzić ewoluowały do grupy produktowej, po którą sięga obecnie ponad 50% Polaków. Wytyczyły one nowy trend. Dlaczego? Bo stały się po prostu lepsze. Właśnie poprzez innowację w zakresie smaku, tekstury czy wartości odżywczych. Tu nadal wiele jeszcze można zrobić - tłumaczył Maciej Otrębski, Strategic Partnership Manager, RoślinnieJemy.

Podlaskie Zakłady Zbożowe S.A.: Wszyscy chcemy sprzedawać lifestyle. Nie każdemu to się udaje

- Dzisiejsza sprzedaż to jest zarazem swego rodzaju reagowanie na rzeczywistość i jej kreowanie. Wszyscy chcemy sprzedawać lifestyle, pewien styl życia do którego konsumenci dążą bądź prezentują. Musimy być świadomi, że im młodsze pokolenie, tym bardziej zwraca ono uwagę na ekologię. Trend ten postępuje. Nie chodzi tu jedynie o produkty bio, bo są one nadal dość drogie, ale dążenie do zrównoważonej produkcji, zero waste i naturalności w składzie. To hasła reprezentujące pewien styl życia, do którego również i moja firma nawiązuje - mówiła Sylwia Majewicz, prezes Podlaskich Zakładów Zbożowych S.A.

Stokrotka: Klient nie pozwala sobie, by kupować coś słabego

- Dziś zarówno u nas jak i naszej konkurencji nie ma już takich marek własnych, jakie były kilkanaście lat temu. Produkty te zdecydowanie podniosły swoją jakość. Każdy produkt, który pojawia się na półce trzyma narzucone standardy, bowiem żaden klient nie będzie sobie pozwalał na kupowanie czegoś słabego. Mamy wielu producentów, którzy produkują dla nas pod marką własną i równocześnie produkty brandowe. Jeden kusi ekonomicznym aspektem, drugi niesie za sobą jakąś emocję, super skład, unikatową wartość. Oba naturalnie układają się w różnorodny asortyment na półce - mówił Krzysztof Trojanowski, członek zarządu i dyrektor operacyjny Stokrotka.





