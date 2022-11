Handel

FRSiH: Dokąd zmierza e-handel?

Autor: Olimpia Wolf

Data: 03-11-2022, 08:03

Forum Rynku Spożywczego i Handlu to okazja do spotkania i dyskusji w jednym miejscu przedstawicieli największych firm sektora spożywczego i HoReCa. Zapraszamy m.in. na debatę "Power of e-commerce".

FRSiH: Dokąd zmierza e-handel? Grafika: PTWP