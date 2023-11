Jak kreować markę w dobie fake newsów, inflacji, downsizingu i wszechstronnej krytyki? O niełatwym zadaniu działu marketingu opowiada Katarzyna Konwińska, Marketing Manager, SodaStream Poland.

Katarzyna Konwińska, Marketing Manager, SodaStream Poland; fot. PTWP

- Czasy są trudne a nasz konsument się bardzo mocno zmienił. Kupuje "smart". Sprawdza jakość produktu, czyta opinię na jego temat i porównuje ceny. Jak zatem budować markę? Opierając się na zaufaniu, transparentności i autentyczności. Dziś stwierdzenie, że marka jest ekologiczna jest niewystarczające. To bardzo enigmatyczny termin, który musimy rozwinąć. Musimy pokazać konsumentowi dlaczego to prawda. Wytłumaczyć z jakiego materiału wykonane jest nasze opakowanie, czy nadaje się do recyklingu, czy używany zielonej energii w naszej fabryce. To samo dotyczy kwestii zdrowotnych produktu. Konsument oczekuje wyjaśnienia: co się za tym kryje. Gdy klient nam ufa, przywiązuje się do nas, a wtedy tworzy się love brand - wyjaśniała Katarzyna Konwińska.

Katarzyna Konwińska wzięła udział w debacie "Jak ugryźć nowego konsumenta? Trendy podane na talerzu i w social mediach", która odbywała się w ramach Forum Rynku Spożywczego i Handlu.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl