Fundacja Biedronki przekaże potrzebującym karty na zakupy

Fundacja Biedronki uruchomiła program skierowany do lokalnych organizacji pomocowych. W jego ramach przekazuje im karty na zakupy do sklepów Biedronka, a te trafiają do potrzebujących seniorów.

Autor: www.portalspozywczy.pl

Data: 28-09-2021, 12:43

Fundacja Biedronki przekaże karty na zakupy/fot. materiały prasowe

Program Fundacji Biedronka wystartował we wrześniu 2021 r. - objął 8 lokalnych fundacji i stowarzyszeń. Karty dobra Fundacji Biedronki trafiły do ponad 600 potrzebujących seniorów i przez rok będą stanowiły realne wsparcie ich domowych budżetów.

Karta dobra jest wydawana przez Fundację Biedronki i co miesiąc przez 10 kolejnych miesięcy - od września 2021 r. do czerwca 2022 r. - jest doładowywana kwotą 150 zł. Senior przeznacza te środki na zakupy artykułów spożywczych, chemii gospodarczej i kosmetyków w sklepach Biedronka. Karta pozostaje aktywna i można nią płacić do końca sierpnia 2022 r.