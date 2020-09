Fundacja JiM zaprasza wszystkie sieci handlowe do wprowadzenia "cichych godzin"

Ponad połowa osób z autyzmem boi się wychodzić z domu. Powodem jest nieprzystosowanie przestrzeni publicznej do potrzeb osób z autyzmem. Choć hałas, mocne oświetlenie i tłum stanowią codzienność w polskich sklepach, dla osób z ASD to czynniki wywołujące duży dyskomfort, często nawet ból fizyczny.

Nadwrażliwość sensoryczna to jedno z obciążeń, z którymi mierzą się osoby z autyzmem. Korzystanie z przestrzeni publicznej oznacza dla nich codzienne zmaganie się z lękiem. Odpowiadając na potrzeby osób ze spektrum Fundacja JiM zwraca się do sklepów i sieci handlowych, aby w ramach wspólnej akcji wprowadzić tymczasowe zmiany w funkcjonowaniu placówek.

Według raportu przeprowadzonego na zlecenie Fundacji JiM, w czołówce najbardziej potrzebnych zmian w funkcjonowaniu sklepów wskazanych przez osoby z ASD znalazły się: ograniczenie hałasu, kasa dla niepełnosprawnych lub pierwszeństwo w kasach, wprowadzenie cichych godzin, przygaszone światło, mniej ludzi.

- Stale otrzymujemy sygnały od naszych podopiecznych oraz ich bliskich na temat problemów natury życia codziennego. Osoby w spektrum autyzmu często cierpią, robiąc zakupy w pobliskim sklepie. Hałas, tłok i mocne oświetlenie powodują fizyczny ból, który zmusza je do wyjścia ze sklepu. To scenariusz, którego chcemy unikać. Dążymy do umożliwienia osobom z ASD życia na równych zasadach, dotyczących również ich codzienności. Zmiany, do których zachęcamy sieci handlowe oraz mniejsze sklepy, są możliwe do wdrożenia niewielkim nakładem pracy. Wystarczy raz, dwa razy w tygodniu wyciszyć sygnały dźwiękowe, obniżyć natężenie światła, otworzyć dodatkową kasę, aby osoby w spektrum autyzmu miały szansę na spokojne zrobienie zakupów. To naprawdę niewiele, dlatego zwracamy się do sieci handlowych o przyłączenie się do akcji oraz naszej misji tworzenia lepszego świata dla osób z autyzmem – mówi Tomasz Michałowicz, Prezes Fundacji JiM.

Do akcji Ciche Godziny włączyć się może każda placówka, która we wskazanych przez siebie godzinach wprowadzi tymczasowe zmiany w funkcjonowaniu. Fundacja JiM zachęca, aby oznaczyć drzwi wejściowe specjalną naklejką informującą o trwaniu Cichych Godzin, wyemitować komunikat w radiowęźle sklepu oraz komunikować zmiany za pomocą mediów społecznościowych. W ten sposób informacja trafić ma do osób w spektrum, a także pozostałych klientów, aby mieli świadomość trwających tymczasowych zmian w działalności sklepu. Więcej informacji na temat akcji uzyskać można pod adresem mailowym cichegodziny@jim.org, pod numerem telefonu 798 911 385 oraz na stronie internetowej www.jim.org/ciche-godziny.

Dotychczas do współpracy z Fundacją JiM w ramach akcji włączyła się sieć sklepów Lidl Polska. Ciche Godziny odbywają się w placówkach sieci w każdy piątek w godzinach 8:00 – 10:00 oraz w soboty od 19:00 do 21:00.