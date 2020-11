Fundacja Muszkieterów przeznaczyła 100 tys. zł na wsparcie ośrodków dla osób potrzebujących

Fundacja wsparła 20 ośrodków w Polsce - głównie domy pomocy społecznej, ale także m.in. hospicjum czy zakład opiekuńczo-leczniczy. Do placówek przekazane zostały artykuły, które pomogą pracownikom instytucji zapewnić podopiecznym godne i bezpieczne warunki życia. Są to: stacja dezynfekcyjna, płyny dezynfekujące, maseczki, przyłbice, rękawiczki jednorazowe, a także środki czystości, m.in.: płyny do mycia naczyń i podłóg czy preparaty do czyszczenia sanitariatów.

- Trwająca od kilku miesięcy pandemia wpływa na życie nas wszystkich. Jednakże są osoby, które nie tylko dotkliwiej odczuwają ją na co dzień, ale także są bardziej narażone na jej negatywne skutki. Z pewnością taką grupą są podopieczni domów opieki społecznej czy placówek dla osób wykluczonych. Wiele z tych ośrodków już wcześniej zmagało się z trudnościami natury finansowej, a w obecnej sytuacji potrzebują o wiele więcej środków, aby zapewnić bezpieczeństwo zarówno mieszkańcom, jak i pracownikom. Dlatego Fundacja Muszkieterów, którą tworzą właściciele sklepów Intermarchè i Bricomarchè przychodzą im z pomocą i solidaryzują się z nimi we wspólnej walce z koronawirusem - mówi Marek Feruga, Prezes Fundacji Muszkieterów.

Placówki, które otrzymały wsparcie to: Dom Pomocy Społecznej im. Kardynała Wyszyńskiego w Mielcu (woj. podkarpackie); Dom Pomocy Społecznej w Gościnie, Dom hospicyjno-opiekuńczy w Darłowie, Dom Pomocy Społecznej „Jaromin” w Trzebiatowie (woj. zachodniopomorskie); Dom Pomocy Społecznej w Malborku, Dom Pomocy Społecznej w Pucku, Dom Pomocy Społecznej w Stanisławiu (woj. pomorskie); Dom Pomocy Społecznej w Brodnicy, Dom Pomocy Społecznej w Chełmnie, Dom Pomocy Społecznej w Siemionkach, Ośrodek Wsparcia z Całodobowymi Miejscami Okresowego Pobytu "Samarytanin" w Toruniu (woj. kujawsko-pomorskie); Dom Pomocy Społecznej „Magnolia” w Głogowie (woj. dolnośląskie); Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Braniewie (woj. warmińsko-mazurskie), Dom Pomocy Społecznej w Psarach, Dom Pomocy Społecznej w Strzałkowie (woj. wielkopolskie), Dom Pomocy Społecznej w Jabłonnej Lackiej (woj. mazowieckie), Stowarzyszenie Przeciwdziałania Patologiom Społecznym "KRES" w Hrubieszowie, Dom Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim (woj. lubelskie); Środowiskowy Dom Samopomocy w Lublińcu (woj. śląskie) oraz Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Szczuczynie (woj. podlaskie).

Od początku istnienia Fundacja stawia sobie za cel pomoc osobom, które doświadczają różnych form wykluczenia oraz są w trudnej sytuacji życiowej. Ważnym elementem działań fundacji jest również wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży.