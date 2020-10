Fundusz Abris przejmuje lidera rozwiązań logistycznych dla branży e-commerce

Transakcja będzie jeszcze podlegać standardowej procedurze zatwierdzenia przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

Apaczka jest wiodącym operatorem logistycznym na polskim rynku przesyłek kurierskich. Spółka funkcjonuje jako integrator zajmujący się kompleksową obsługą przesyłek dla sklepów e-commerce, firm z sektora MŚP oraz klientów SOHO (small office/home office).

Zgodnie z prognozami, obserwowany od dłuższego czasu wzrostowy trend wydatków na e-commerce w Polsce będzie kontynuowany. Dodatkowo, w 2020 roku w wyniku pandemii koronawirusa rynek otrzymał silny bodziec do rozwoju związany z dużym wzrostem zakupów online, co przełożyło się na zwiększenie jego wartości o ponad 35 % rok do roku. Naszym zdaniem Apaczka świetnie wpisuje się w ten globalny trend i widzimy ogromny potencjał dalszego intensywnego rozwoju. Jesteśmy przekonani, że z doświadczonym zespołem menedżerów R2G uda się zrealizować ambitny plan tej inwestycji zarówno w zakresie wzrostu organicznego, jak i potencjalnych przejęć – mówi Edgar Koleśnik, Partner w Abris Capital Partners.

Inwestując w Apaczkę, Abris wykorzystuje swoje bogate doświadczenie we współpracy z firmami w sektorze kurierskim i logistycznym. Z dużym sukcesem rozwinął między innymi polską Siódemkę oraz rumuńską Urgent Cargus, które zdobyły wiodącą pozycję rynkową adresując rosnące potrzeby klientów w sektorze e-commerce.

- Platforma logistyczna apaczka.pl to największy w Polsce portal pozwalający firmom na realizację pełnego wachlarza usług kurierskich i transportowych. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym nasi klienci mogą spokojnie zająć się prowadzeniem biznesu wiedząc, że ich przesyłki dotrą na czas do odbiorców. Od ponad 11 lat z sukcesem stosujemy strategię wspierania wszystkich uczestników tego rynku. Generujemy wartość dla firm kurierskich, współpracujących z nami nadawców, a nawet platform e-commerce, przyczyniając się do dynamicznego rozwoju tej branży - mówi Marcin Susmanek, Członek Zarządu R2G Polska Sp. z o. o.,

- Poza kontynuacją dotychczasowej polityki zwiększania udziału i umacniania pozycji lidera na rynku, spółka razem z nowym inwestorem planuje dalszy dynamiczny rozwój poprzez systematyczne wdrażanie nowych rozwiązań dla podmiotów działających w branży e-commerce. Naszym celem jest również dotarcie z ofertą platformy apaczka.pl do nowych segmentów rynku – komentuje Grzegorz Iwaniuk, współzałożyciel i prezes spółki R2G Polska Sp. z o.o.