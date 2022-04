strefa premium

Future of e-commerce na EEC: Handel przechodzi ze świata realnego w wirtualny

Jak będzie wyglądał handel już wkrótce? Czy będą to zakupy w realu, czy w świecie wirtualnym? W e-sklepach, czy poprzez liveshopping? I jaką rolę w e-commerce odgrywają informacje o naszych zakupach i działaniach w sieci? Na te pytania odpowiedzi szukali uczestnicy panelu „Future of e-commerce”, który odbył się w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Autor: dlahandlu.pl

Data: 27-04-2022, 21:02

Debata „Future of e-commerce” odbyła się w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego. / fot. PTWP

W dyskusji wzięli udział: Witold Ferenc, dyrektor generalny, założyciel, OpenApp; Natalia Hatalska, CEO, założycielka, infuture.institute, autorka bloga, hatalska.com; Krzysztof Kośmider, dyrektor zarządzający, Accenture w Polsce; Zbigniew Wiśniewski, wiceprezes zarządu, Fundacja Polska Bezgotówkowa. Sesję prowadził Karol Tokarczyk, analityk ds. gospodarki cyfrowej, Polityka Insight.

Handel w sieci czy offline?

Wydawało się, że po pandemii handel będzie migrował do internetu. Ostatnie dane GUS pokazują jednak, że udział sprzedaży przez internet w sprzedaży detalicznej spadł.

- Wydaje mi się, ze dopóki nie będziemy w świecie cyfrowym mieli wielozmysłowego doświadczania produktów, to świat fizyczny nadal będzie bardzo istotny. Kupujemy nie tylko oczami, ale też innymi zmysłami, np. zapachem, smakowaniem, dotykiem. Na razie w świecie cyfrowym nie mamy możliwości smakowania, dotykania wąchania produktów, ale takie technologie są rozwijane. Mówi się o elektronicznych zmysłach. To są na razie inwazyjne metody, np. aby odczuć smak słodki, trzeba podwyższyć temperaturę języka. Być może kiedyś te technologie pozwolą nam odczuć smaki przez internet. Inne to np. specjalne rękawice, które pozwalają czuć dotyk – mówiła Natalia Hatalska.