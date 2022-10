Halloween to coraz popularniejsza okazja do świętowania w Polsce. Jakie gadżety znaleźć można w sklepach w tym roku? Gdzie szukać słodyczy i dekoracji na Halloween 2022?

Na Halloween 2022 kupić można wiele gadżetów/ fot. MB

Zwyczaj obchodzenia Halloween trafił do Polski stosunkowo niedawno, jednak święto szybko zadomowiło się w naszej kulturze. Zwykle obchodzą je dzieci, które z radością zbierają słodycze i przebierają się lub malują w „straszny” sposób. Równie popularne motywy halloweenowe są wśród młodzieży, nastolatków i młodszych osób, dla których jest to po prostu okazja do zabawy, przebrania się i urządzenia imprezy.

W sklepach w tym roku na Halloween oferta jest bogata. W gadżety można zaopatrzyć się zarówno w popularnych sklepach FMCG, jak i dyskontach typu non-food.

CZYTAJ TAKŻE: Halloween 2022; Cukierek albo psikus - skąd wzięła się ta tradycja?

Halloween w Lidlu - oferta na Halloween 2022

Lidl np. proponuje słodycze w specjalnej halloweenowej oprawie. Są to m.in. kruche ciasteczka, żelki w „strasznych” kształtach, lizaki, pianki, cukierki. W dyskoncie dostępne są także małe ozdoby na Halloween 2022, takie jak pajęczyny, wizerunki dyń czy „kościotrupów”. Za tego typu gadżety zapłacić trzeba di 20 zł. Nieco drożej kupić można rozwieszane lampiony i większe dekoracje. Najdroższym gadżetem na Halloween dostępnym w Lidlu za 79,99 zł jest projektor laserowy, który „rzuca” na ścianę, budynek, zasłony „straszne” symbole halloweenowe.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Halloween 2022. Święto czy biznes?

Oferta Lidla na Halloween

Pepco i oferta na Halloween 2022

W sklepach Pepco na Halloween można zaopatrzyć się zarówno w małe pluszowe trolle uzbrojone w dynie, jak i ozdoby halloweenowe. Ciekawą ofertę skierowaną głównie do dzieci stanowią przebrania. Okulary, które zamaskują małych zbieraczy słodyczy i opaski z gałkami ocznymi kupić można już za 5 zł. Sklep oferuje na Halloween 2022 także ubrania, dzięki którym można się przebrać np. za kościotrupa lub pełne maski, zakrywające całą twarz.

Oferta Pepco na Halloween

Halloween 2022 w sklepach Tiger. Co w ofercie?

Z kolei w sklepach Flying Tiger Copenhagen znaleźć można gadżety zarówno do przystrojenia domu, jak i przebrania – dla młodszych i starszych hallowenowiczów. Dom przybrać można już od 10 zł – znajdziemy tu „straszne” podstawki na świeczki motywem kościotrupów, sztuczną krew do picia prosto z kroplówki (czyli sok zapakowany w folię przypominającą kroplówkę), szkielety do dekoracji, strzelające w ustach cukierki, lampy w kształcie czaszek i wydrążonych dyń czy bieżniki na stół z halloweenowymi motywami. Oprócz tego w sklepie można znaleźć gadżety, dzięki którym samemu można wystylizować się na Halloween 2022 – maski, opaski, farby do twarzy, elementy garderoby.

Oferta sklepów Tiger na Halloween

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl