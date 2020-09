Galeria Jurajska: obroty bliskie zeszłorocznym

- Sierpniowe dane dotyczące obrotów, które do nas właśnie spłynęły, napawają optymizmem. W zestawieniu z poprzednimi miesiącami obserwujemy rosnący trend, który coraz bardziej przybliża nas do wyników sprzed roku - mówi Anna Borecka-Suda, zastępca dyrektora Galerii Jurajskiej.

- Sytuacja więc powoli normalizuje się, co odczuwają także nasi najemcy, również w segmentach najmocniej dotkniętych koronakryzysem. Nie zmienia to faktu, że wciąż pozostaje wiele do zrobienia i to zarówno po stronie centrum handlowego, jak i najemcy - dodaje.

Na poprawiającą się kondycję najemców Jurajskiej wpływ ma dziś kilka czynników. Sierpień był czwartym miesiącem z rzędu, w którym zanotowano wzrost footfall'u. Ten w drugim miesiącu wakacji oscylował na poziomie 85% ubiegłorocznego i ulokował się jednocześnie ponad 7-punktów procentowych nad trendem w dużych galeriach, jaki zanotował FootFall Retail Index.

- Przed nami dalsza praca nad odzyskaniem footfall'u, jednak już dziś osiągane wyniki są zadowalające, przynosząc ożywienie obrotów. Tym bardziej, że klienci, którzy nas wybierali w sierpniu wydali w wielu sklepach znacznie więcej niż przed rokiem. Ich zakupy były także bardziej konkretne i zaplanowane - mówi Borecka-Suda.

Ale ożywieniu obrotów w Galerii Jurajskiej sprzyja także aktywność marketingowa centrum handlowego. Sierpień przyniósł kontynuację kampanii wyprzedażowej, która w tym roku była nie tylko znacznie dłuższa, ale i intensywniejsza. Centrum wsparło także najemców specjalną kampanią na mediach miejskich, promując marki gastronomiczne i rozrywkowe, a także modowe.

- Pomimo pandemii Galeria Jurajska dla wielu mieszkańców regionu pozostała najpopularniejszą destynacją zakupową, a także miejscem, w którym chętnie spędza się wolny czas, zwłaszcza w weekendy, czemu sprzyja szeroka oferta gastronomiczna, obecność kina, kids play czy Bulwarów Jurajskich. Fakt, że zasięg centrum handlowego jest dziś tak duży i obejmuje rynek liczący sobie ponad milion osób, jest jednym z kluczowych czynników, który wpływa na tempo, w jakim odzyskujemy obroty i footfall - mówi.