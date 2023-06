Do grona partnerów Galerii Młociny dołączył A1Karting, obiekt kartingowy zlokalizowany na warszawskim Annopolu.

Galeria Młociny nawiązuje współpracę z A1Karting, fot. shutterstock

Poszerzanie grona partnerów to część strategii centrum, skoncentrowanej na umacnianiu footfallu oraz pozycjonowaniu obiektu jako nowoczesnego miejsca spotkań i zabawy.

Tor kartingowy o długości ok. 600 m, 50 nowych gokartów CRG oraz strefa symulatorów w Warszawie – to część atrakcji oferowanych przez warszawski obiekt kartingowy A1Karting, który od czerwca stał się partnerem Galerii Młociny.

Galeria Młociny: jak zdobyć vouchery do A1Karting?

W ramach współpracy przygotowano 1900 voucherów o wartości 100 zł, które klienci Galerii Młociny mogą odbierać w dniach od 5 do 29 czerwca. Vouchery do A1Karting można odbierać od poniedziałku do czwartku w Punkcie Obsługi Akcji na poziomie 0 lub w punkcie informacyjnym Galerii Młociny. Aby otrzymać voucher należy wydać 200 zł na zakupy na terenie centrum i zarejestrować paragony o wartości min. 30 zł w aplikacji Kupujesz i Masz. Jedna osoba może odebrać maksymalnie dwa vouchery.

Galeria Młociny: Kupony na darmowe przejazdy na torze

Dodatkowo do 29 czerwca klienci centrum mogą odwiedzać strefę kartingową na poziomie 0, aby testować swoje umiejętności na refleksomierzu BATAK i zdobywać dodatkowe kupony na darmowe przejazdy na torze.

Należąca do EPP i Echo Investment Galeria Młociny poszerza grono partnerów, wśród których do tej pory pojawili się m.in.: Park Edukacji i Rozrywki „Farma Iluzji”, Grupa Pingwina, Warszawianka Hotel Wellness & SPA, Dj Wika oraz klub sportowy Hutnik Warszawa.

