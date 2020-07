Galeria Młociny z trzema nowymi najemcami

Salon Pitbull znajduje się na pierwszym piętrze centrum handlowego. Na miłośników ulicznego stylu czeka tam szeroki asortyment odzieży sportowej i treningowej z charakterystycznym logo. W nowej Super-Pharm, zlokalizowanej na parterze Galerii Młociny, klienci znajdą wybór markowych kosmetyków i produktów do makijażu. Koncept jest połączeniem apteki, drogerii i perfumerii. Trzeci nowy najemca – KIWI – w lokalu na parterze przygotował wybór akcesoriów do smartfonów i tabletów. Punkt zapewnia również serwis urządzeń mobilnych i laptopów.

– Cieszymy się, że najemcy rozwijając swoje sieci stawiają na Młociny. Pitbull to kolejny – po Modivo i największym w kraju sklepie eobuwie.pl – mocny atut modowy w Galerii Młociny. Ta marka uzupełnia dobór najemców centrum, obejmujący najpopularniejsze marki sieciowe i unikatowe koncepty. Do grona drogerii dołączyła Super-Pharm, a uzupełniający naszą ofertę sklep i serwis elektroniki mobilnej KIWI dodatkowo zachęca klientów do odwiedzania naszej galerii – stwierdza Monika Gogacz, dyrektor Galerii Młociny.

Galeria Młociny to około 85 000 mkw. powierzchni najmu, która mieści ponad 200 sklepów i blisko 50 restauracji oraz kawiarni. W obiekcie znajduje się też 6 000 mkw. komfortowych biur, centrum medyczne, miejsca zabaw dla dzieci, klub fitness i pierwsze na Bielanach wielosalowe kino. Wśród marek obecnych w Galerii Młociny znajdują się m.in. grupa Inditex (Zara, Zara Home, Oysho, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Pull&Bear), H&M, Van Graff, TK Maxx, C&A, CCC, Media Markt czy RTV Euro AGD.

Swoje premierowe sklepy otworzyły tu też m.in. takie marki jak Gagliardi, sloggi, Mayoral i Modivo, a wkrótce otworzy się pierwszy w Polsce salon Primark. W Galerii Młociny zadebiutowały też koncepty gastronomiczne, do tej pory niewystępujące w tradycyjnych centrach handlowych – m.in. Buenavista, Food by Ann, Sobremesa i Zushi Sushi.

Inwestorami Galerii Młociny są spółki EPP (70 proc. udziałów) i Echo Investment (30 proc. udziałów). Pierwsza zarządza nowo otwartym kompleksem. Druga odpowiadała za proces deweloperski i najem.