Warszawska Galeria Młociny zmienia Halę Hutnik, czyli gastronomiczno-rozrywkową część strefy Spotkania i Dania. W Hali pojawiły się automaty do gier oraz stoły do shuffleboardu. Już wkrótce, odwiedzający będą mogli także skosztować różnorodnych piw z samoobsługowej ściany piwnej, a na scenie odbędą się koncerty, występy na żywo czy transmisje wydarzeń sportowych.

Galeria Młociny zaprasza do nowej Hali Hutnik; fot. Olimpia Wolf

Nowa Hala Hutnik

W strefie rozrywki w Hali Hutnik, pod szyldem MK Bowling można teraz zagrać m.in. w dobrze znanego Pac-Mana, zdobywać punkty na automatach do koszykówki czy rozegrać własne mistrzostwa przy stołach z piłkarzami. Nowością są także stoły do gry w shuffleboard, która łączy w sobie elementy m.in. curlingu i kręgli. Jej historia sięga XV wieku i wywodzi się z Anglii. Polega na przesuwaniu specjalnych krążków po długim i wąskim stole posypanym cienką warstwą piasku. Zadaniem graczy jest wybicie krążków tak, aby trafiły na przeciwną stronę stołu w obszar oznaczony punktami. Wygrywa osoba, której wszystkie krążki znajdą się w obszarze punktowanym.

fot. Olimpia Wolf

Industrialny wystrój

Pomiędzy rozgrywkami na gości Hali Hutnik czeka różnorodna oferta kulinarna, m.in. Tel Aviv, Pasibus, Buena Vista Social Food, Gringo Bar czy Pesto Cafe. Niebawem udostępniona zostanie także samoobsługowa ściana piwna. Dostępnych będzie 7 kranów, w tym piwa Grupy Żywiec, kraftowe oraz wino frizzante. Płatność będzie realizowana za pomocą kart prepaid doładowywanych przy barze, a docelowo również z poziomu aplikacji.

fot. Olimpia Wolf

Do wspólnego spędzania czasu w Hali Hutnik zachęca także wnętrze: wysokie, industrialne stoły, nad którymi unosi się oświetlenie dające efekt rozżarzonego pieca. To jeden z elementów wystroju nawiązujących do huty stali znajdującej się tuż obok Galerii Młociny. Przez niektórych nadal nazywana Hutą Warszawa (dawna oficjalna nazwa), jest największym zakładem przemysłowym na Bielanach i w okolicy. Powstała w 1952 roku i jest ostatnim warszawskim wytwórcą stali pozostałym z czasów PRL. To w dużej mierze dzięki niej, na Bielanach powstawały kolejne osiedla mieszkaniowe, w których zamieszkiwali m.in. specjaliści sprowadzani głównie z ówczesnego województwa ciechanowskiego.

Koncerty, degustacje, zabawa i liczne promocje

Od samego początku istnienia, Galeria jest osadzona w kulturze i tradycji dzielnicy. Nawiązuje do tego również Hala Hutnik, której wystrój po ostatnich zmianach jeszcze bardziej przypomina o pobliskiej hucie stali. Poza tym, w nowej odsłonie Hali mamy szereg ciekawych atrakcji oraz dania z różnych stron świata. Więcej rozrywki to jeszcze więcej możliwości na przyjemne spędzanie czasu w gronie zarówno przyjaciół, jak i rodziny. Nową odsłonę Hali wzmacnia nie tylko strefa gier, shuffleboard, ściana piwna ale także urozmaicony program kulturalny, który realizowany będzie cyklicznie na scenie Hali Hutnik – mówi Kamila Kiersikowska, Dyrektor Galerii Młociny.

W piątek, 13 stycznia, goście Hali Hutnik będą mogli posłuchać koncertu Tomasza Packa, który rozpocznie serię planowanych wydarzeń muzycznych. Sobota upłynie pod znakiem turnieju w shuffleboard oraz występu artystów reprezentujących Bielański Ośrodek Kultury. Niedziela będzie okazją do zrobienia sobie wyjątkowych pamiątkowych zdjęć z wykorzystaniem Instaxa. Informacje o kolejnych wydarzeniach i atrakcjach będą na bieżąco udostępniane na stronie internetowej Galerii Młociny oraz na jej profilach w mediach społecznościowych – na Facebooku, Instagramie i TikToku.