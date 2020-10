Galeria Młociny ze sklepem „zero waste”

W Galerii Młociny pojawiła się wyjątkowa przestrzeń dla zwolenników filozofii „zero waste”. Bazar Miejski, autorski koncept zachęcający do korzystania z dóbr w obiegu zamkniętym, otworzył na warszawskich Bielanach, w należącym do EPP i Echo Investment centrum handlowym, swoją największą lokalizację w Polsce (167 mkw.). To czwarty sklep marki, gdzie można kupić lub sprzedać używane rzeczy.