Galeria Północna. Jaki footfall? Jakie wyniki?

Autor: oprac.AW

Data: 28-09-2023, 12:45

Minione lato przyniosło dalszy wzrost footfallu w Galerii Północnej i to zarówno w stosunku do 2022 r., jak również 2019 r. Tylko w okresie od czerwca do sierpnia, rok do roku, obiekt odwiedziło średnio o ponad 5,5% więcej klientów - informuje centrum handlowe.

Galeria Północna. Jaki footfall? fot. mat. pras.