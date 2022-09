Mija 5 lat od otwarcia Galerii Północnej w Warszawie. Kierownictwo centrum handlowego podsumowuje ten czas i zapowiadają kolejne inwestycje

Galeria Północna w Warszawie ma pięć lat. / fot. materiały prasowe

Galeria Północna ma pięć lat

W 2017 roku Północna zadebiutowała na rynku z ponad 200 sklepami, punktami usługowymi i lokalami gastronomicznymi, a także 11-salowym kinem. Sporo marek, obecnych w tenant-mix’ie galerii, nie było wcześniej dostępnych w północnych dzielnicach, a nawet na całym warszawskim rynku.

– Galeria stale ewoluuje i mieszkańcy Warszawy, także spoza naszej pierwszej i drugiej strefy zasięgu, zauważają te pozytywne zmiany. Z obiektu, postrzeganego jako debiutant z dużym potencjałem, staliśmy się dynamicznym i bardzo rozwojowym rodzinnym centrum handlowo-rozrywkowym. Duża w tym zasługa dywersyfikacji oferty handlowej, ale także też tego, że nasi klienci mają możliwość ciekawego i aktywnego spędzania czasu wolnego. Ten ostatni aspekt od początku wyróżnia nas – mówi Roman Bugajczyk, Head of Retail in Poland w GTC S.A.

Kierownictwo Galerii Północnej zapowiada kolejne inwestycje

Kolejne lata przyniosły dalszy, intensywny rozwój oferty handlowej, a także segmentu leisure&activity. Widać to zwłaszcza w ostatnich 2 latach. Okres ten przyniósł m.in. zagospodarowanie ogromnego terenu zewnętrznego Północnej czy powstanie jedynej na świecie tężni solankowej w galerii handlowej.

– Otwierając galerię w 2017 roku mieliśmy założone bardzo ambitne plany, które w pełni zrealizowaliśmy. Obecnie Północna jest we właściwym punkcie swojego rozwoju, co pozwalam nam wytyczać kolejne cele. Wśród nich jest dalszy rozwój oferty, zwłaszcza o unikalne brandy i marki profootfallowe. Pozwala nam na to duży potencjał leasingowy obiektu, a także fakt, że postrzegani jesteśmy jako atrakcyjny partner o stabilnej pozycji. W planach mamy także kolejne inwestycje – zapowiada Roman Bugajczyk.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl