Ogrody na dachu Galerii Północnej stały się popularną wakacyjną atrakcją, która przyciąga nie tylko warszawiaków, ale także przyjezdnych i turystów. W lipcu zieloną przestrzeń na dachu, która ma 5 tys. m kw., odwiedziły 84183 osoby. W porównaniu do lipca ubiegłego roku frekwencja wzrosła tu o 10%, a w zestawieniu z lipcem 2019 r., czyli przed pandemią, aż o 20%.

Galeria Północna przyciąga turystów. Wakacje przynoszą rekordową frekwencję w ogrodach na dachu/fot. materiały prasowe

Galeria Północna przyciąga turystów

– Tegoroczne lato przynosi ogrodom najlepsze wyniki od ich otwarcia. Oznacza to, że pod względem frekwencji, 2023 rok ma szansę być rekordowy. Zwłaszcza, że tendencja wzrostowa nieprzerwanie utrzymuje się tu od otwarcia sezonu w kwietniu. Pierwsze dni sierpnia pokazują natomiast, że możemy patrzeć z dużym optymizmem na cały sezon – mówi Barbara Andrzejewska, marketing manager Galerii Północnej.

W ogrodach na dachu Galerii Północnej to m.in. tężnia solankowa, dwa place zabaw dla dzieci w różnym wieku, strefa gastronomiczna pośród zieleni, mural 3D, aleje spacerowe, zielone zagajniki i labirynt z krzewów.

O turystów w 2023 roku zawalczyła Galeria Północna, realizując ogólnopolską kampanię promocyjną. – Po raz pierwszy z ogrodami wyszliśmy szerzej, pokazując potencjał całej przestrzeni. Zależało nam na tym, aby zwrócić uwagę na to, że jest w stolicy nowoczesne i proekologiczne miejsce, które zaskakuje pomysłowością oraz sprzyja wypoczynkowi i slow life. To zaprocentowało – mówi.

Co weekend na dachu Północnej odbywają się bezpłatne zajęcia jogi. W tygodniu natomiast organizowane są koncerty muzyki instrumentalnej i spotkania z książką dla dzieci połączone z czytaniem na żywo.

Takie podejście do ogrodów sprawiło, że stały się one w tym roku także destynacją wakacyjną. – Ogrody chętnie odwiedzają osoby, które spędzają lato w mieście, w tym zwłaszcza rodziny z Białołęki, pozostałych północnych dzielnic Warszawy oraz sąsiednich miejscowości. Nasz dach stał się także popularnym miejscem wypadowym na weekend, zwłaszcza w piątki i soboty, kiedy do wieczora gra u nas DJ – mówi Barbara Andrzejewska.

– Obserwujemy także rosnącą liczbę turystów, którzy odwiedzają zielone dachy w Warszawie i na tej trasie w tym roku mają także Galerię Północną. Wiele osób – młodych i seniorów - odwiedza nas także w celach prozdrowotnych. Osoby np. z chorobami układu oddechowego przyciąga tężnia solankowa. Pod tym względem przypominamy nieco uzdrowisko – dodaje.

Jak szacuje Galeria Północna, w tym roku ogrody może odwiedzić ponad 700 tys. osób.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl