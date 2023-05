W miesiąc ogrody na dachu Galerii Północnej odwiedziło ponad 71,8 tys. osób. Przed centrum handlowym niezwykle intensywny sezon.

Galeria Północna zaprasza na zielone ogrody na dachu. fot. mat. pras.

Galeria Północna zaprasza na zielone ogrody na dachu

Ogrody Galerii Północnej przyciągają tłumy. Tylko od początku tegorocznego sezonu, który rozpoczął się 20 kwietnia, zieloną przestrzeń na dachu centrum handlowego odwiedziło ponad 71,8 tys. osób. To jeden z najlepszych wyników od otwarcia ogrodów w 2018 roku.

– Odwiedzających przyciąga dziś przede wszystkim unikalność atrakcji. To jedyne ogrody w Warszawie, które zlokalizowane są na dachu galerii handlowej i zarazem jedna z największych tego typu realizacji w Polsce, która od kwietnia do października w 2022 roku gościła ponad pół miliona osób. Liczymy na to, że w tym roku uda się ten wynik pobić – mówi Roman Bugajczyk, dyrektor Galerii Północnej.

Jest ku temu potencjał. Tym bardziej, że mająca aż 5 tys. m kw. przestrzeń z roku na roku zyskuje coraz więcej gości. Na dach Północnej przyciągają zarówno aleje spacerowe z bioróżnorodną roślinnością, strefy relaksu z ławkami i siedziskami, ale także niepowtarzalne atrakcje na czele z jedyną w Polsce tężnią solankową w centrum handlowym i kołem wodnym.

Działają tutaj także lokale gastronomiczne Beza Krówka i Grill%Beer, które ulokowane są w centralnym punkcie ogrodu pod przestrzennymi rzeźbami. Także strefa food court łączy się z atrakcją na dachu. Dla dzieci przygotowano tu natomiast nowoczesne place zabaw, które sprzyjają aktywności fizycznej na świeżym powietrzu.

– Mieszkańcy Warszawy i okolic polubili to miejsce. Stało się ono dla nich przestrzenią codziennego relaksu, spotkań przy kawie po godzinach pracy, ale także rodzinnych zabaw z dziećmi, czemu sprzyja różnorodna oferta miejsca, w tym oferta pozahandlowa – mówi.

– To modelowe tzw. „trzecie miejsce", czyli neutralna, zielona przestrzeń, w której można na chwilę zapomnieć o pracy czy obowiązkach domowych i nabrać oddechu. Zwłaszcza, że działająca tu tężnia tworzy niepowtarzalny mikroklimat, co uatrakcyjnia odpoczynek na świeżym powietrzu – mówi.

Ale nie tylko stałe atrakcje sprawiają, że ogrody na dachu tętnią życiem. Także organizowane wydarzenia. Na 2023 rok galeria zaplanowała ich całą serię. Sezon imprez został otwarty w tym roku rodzinnym piknikiem w klimacie boho, który odbył się 13 i 14 maja.

Wydarzenie, składające się zabaw, warsztatów i koncertów, przyniosło rekordową frekwencje weekendową. W dwa dni w zielonej oazie gościło aż 9,6 tys. osób, czyli trzy razy więcej niż w weekend, w którym nie odbywa się tu żadna impreza. Wśród odwiedzających przeważały rodziny z dziećmi.

– Sezonowe wydarzenia w ogrodach już na stałe wpisały się w życie naszej galerii, ale także Białołęki i północnych dzielnic Warszawy, stając się ważną częścią lokalnego kalendarza imprez. Tym bardziej, że organizowane eventy bawią i integrują mieszkańców, tworząc wokół Galerii Północnej społeczność – mówi Roman Bugajczyk.

– Razem z działającym przez cały sezon ogrodem takie aktywności są dla nas ważnym elementem community relations, dzięki któremu pokazujemy nieco inne oblicze galerii, jako miejsca o znacznie szerszych funkcjach niż tradycyjne centrum handlowe – mówi.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl