Galerie handlowe Carrefoura wznowiły działalność w nowym reżimie sanitarnym

Carrefour Polska, właściciel i zarządca 20 centrów handlowych w Polsce, od 4 maja uruchomił swoje wszystkie obiekty. Po czasowym ograniczeniu działalności, wynikającej z ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego, Galerie należące do Carrefour wróciły do działania z dobrymi wskaźnikami odwiedzalności, przewyższającymi średnie rynkowe. Stosując się do obowiązujących regulacji, a także rozumiejąc obawy i potrzeby pracowników i klientów, Carrefour stawia na bezpieczeństwo i standardy higieny w galeriach.

- Zadbaliśmy o to, aby zakupy, do których powrócimy po kilku tygodniach, były nie tylko wygodne, ale przede wszystkim bezpieczne – mówi Ewa Karska, Dyrektor Galerii Handlowych Carrefour. - W trosce o bezpieczeństwo pracowników oraz odwiedzających nas klientów, wprowadziliśmy szereg nowych rozwiązań, m.in. dostępność środków dezynfekujących, punkty sprzedaży maseczek, zwiększenie częstotliwości sprzątania części wspólnych oraz powierzchni dotykowych oraz regularne dezynfekowanie obiektu. Jesteśmy gotowi na dalsze luzowanie obostrzeń, m.in. wznowienie działalności stref gastronomicznych oraz salonów fryzjerskich – dodaje Ewa Karska.

Zgodnie z decyzją Prezesa Rady Ministrów, 4 maja 2020 r. zostały ponownie otwarte obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2. Zgodnie z wymogami, obowiązuje limit osób: na 1 osobę musi przypadać 15 m2 powierzchni handlowej. Do powierzchni sprzedażowej nie wlicza się powierzchnia korytarzy.

W centrach handlowych nie mogą do odwołania funkcjonować kluby fitness, a także przestrzeń rekreacyjna (np. place zabaw).

Od 18 maja z kolei, wznawiają działalność zakłady fryzjerskie i kosmetyczne oraz nastąpi częściowe otwarcie usług gastronomicznych - z utrzymaniem reżimu sanitarnego (m.in. odległość 2 m od stolików, 1 osoba na 4 m2, dezynfekcja stolików).

Pod szyldem Carrefoura działa w Polsce ponad 900 sklepów w 6 formatach: hipermarketów, supermarketów, sklepów hurtowo-dyskontowych, osiedlowych i specjalistycznych oraz sklepu internetowego. Carrefour jest w Polsce również właścicielem sieci 20 centrów handlowych o łącznej powierzchni ponad 230 000 GLA oraz sieci ponad 40 stacji paliw.