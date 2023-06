Gemini Park Bielsko-Biała jako jedna z pierwszych galerii handlowych w Polsce oraz jedyna w regionie wprowadza ekoKarty Podarunkowe wykonane w całości z papieru.

Z wykonanej w całości z papieru ekoKarty Podarunkowej mogą skorzystać wszyscy klienci centrum handlowego.

– ekoKarta Podarunkowa to istotny element wsparcia sprzedaży w sklepach i punktach usługowych Najemców Gemini Park w Bielsku-Białej. Kartę można zasilić kwotą od 50 do 1000 zł i wykorzystać w ponad 100 miejscach na terenie galerii. Jest doskonałym podarunkiem na różne okazje, ale także atrakcyjnym rozwiązaniem dla Firm, które będą mogły wyposażyć pracowników w ten praktyczny benefit. Cieszymy się, że Gemini Park Bielsko-Biała wdraża to innowacyjne rozwiązanie jako pierwsza galeria handlowa w naszym regionie – komentuje Krzysztof Brączek, Dyrektor Gemini Park Bielsko-Biała.