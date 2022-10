Handel

Gama ma już pół tysiąca sklepów i zapowiada kolejne

Autor: opr. RW

Data: 24-10-2022, 13:46

Sieć sklepów Gama w październiku otworzyła swoją 500. placówkę w miejscowości Łapy. Gama operuje w trzech formatach: lokalnego supermarketu, sklepu convenience oraz placówki specjalistycznej do 60 m2. Najnowszy sklep to supermarket o powierzchni 199 m2. To już 268. placówka w nowym brandingu sieci, który Grupa Eurocash wprowadziła dwa lata temu.

Gama ma już pół tysiąca sklepów i zapowiada kolejne /fot. mat.pras