W Gangu Mocniaków Biedronki obok maskotek wody, dyni czy banana znajdziemy też krem czekoladowy czy oranżadę. fot. za YouTube

Gang Mocniaków to najnowsza maskotkowa akcja Biedronki. Tworzy ją 11 pluszaków nawiązujących do popularnych artykułów spożywczych;

Część internautów zdziwił fakt, że w akcji, która ma na celu promowanie zdrowych nawyków pojawiły się zatem krem czekoladowy, oranżada czy parówki.

Udawanie, że tych produktów nie ma, mówienie, że są zakazane, że nie można ich jeść to bardzo zła strategia - mówi nam dietetyk Małgorzata Jackowska.

Biedronka rusza z Gangiem Mocniaków

Debiut Gangu Mocniaków odbił się dużym echem w mediach i internecie.

Tym razem "rodzinę" pluszaków tworzy 11 zabawek: Woda Werka, Oranżada Ola, Dynia Dorotka, Banan Benek, Napój Norbert, Rogalik Radzio, Chleb Henio, Jajko Julek, Parówka Patrycja, Awokado Adaś i Krem Krzyś.

Co robi oranżada i krem w Gangu Mocniaków Biedronki?

W oficjalnym komunikacie prasowym czytamy m.in., że "Promowanie zdrowych nawyków żywieniowych to jeden z elementów strategii Biedronki."

- Chcemy pokazać zrównoważony sposób żywienia, oparty na różnorodnych, wartościowych produktach - mówi Aleksandra Surdyk-Kaptur, Starszy Menedżer Ds. Lojalności Klientów i Innowacji Cyfrowych w sieci Biedronka.

Jednak, internauci zwrócili uwagę, że wśród Gangu Mocniaków znajdujemy m.in. Oranżadę Olę czy Krem Krzyś - czy rzeczywiście są to "wartościowe produkty" dla dzieci, a ich spożywanie można uznać za "zdrowy nawyk żywieniowy"? Jak to się ma do głównego celu Gangu Mocniaków, jakim jest promowanie zdrowych nawyków żywieniowych wśród najmłodszych? Zapytaliśmy o to samą Biedronkę.

Biedronka o Gangu Mocniaków: Nie chcemy kreować fikcji

W odpowiedzi, którą otrzymaliśmy jako redakcja Portalu Spożywczego Aleksandra Surdyk-Kaptur tłumaczy, że sieć chce edukować najmłodszych, ale nie chce kreować fikcji zakładając, że dzieci odżywiają się wyłącznie najzdrowszymi produktami.

- Bohaterowie Gangu Mocniaków reprezentują produkty z 5 kategorii, które powinny być elementem zrównoważonej diety: warzywa i owoce, produkty zbożowe, produkty będące źródłem białka, dobre tłuszcze i produkty zapewniające odpowiednie nawodnienie. Tradycyjnie z pomocą kultowego gangu chcemy edukować najmłodszych. Nie chcemy jednak kreować fikcji, Naszym celem jest budowanie świadomości i pokazywanie, jak ważne, również w diecie, są wybory i że warto wybierać bardziej wartościowe artykuły - dodaje.

Przedstawicielka Biedronki wskazuje, że ideą akcji jest pokazanie, że chociaż w diecie jest miejsce na wiele produktów, to podstawę odżywiania powinny stanowić najzdrowsze i najbardziej wartościowe produkty, natomiast pozostałe, takie jak np. oranżada, czy krem czekoladowy, powinny być spożywane z umiarem.

- Dlatego prezentujemy gamę produktów, które mogą występować w diecie każdego dziecka, ale zwracamy uwagę, aby wybierać te najbardziej wartościowe. Ideę akcji ukazuje film emitowany w ramach kampanii, w którym zachęcamy do aktywności fizycznej oraz podkreślamy, że mając do wyboru wodę i oranżadę, to woda poprzez czyste nawodnienie i prozdrowotne właściwości będzie lepszym wyborem, pozytywnie wpływając na kondycję dziecka - podsumowała.

Gang Mocniaków Biedronki to więcej niż pluszaki?

Mgr inż. Małgorzata Jackowska, dietetyk i specjalistka w zakresie żywienia dzieci w rozmowie z Portalem Spożywczym przyznaje, że jeśli spojrzymy na same maskotki, to faktycznie można mieć wrażenie, że sieć Biedronka promuje na równi: Dynię, Banana, Wodę, jak i Oranżadę, Krem oraz Parówki.

- Ale ta akcja to więcej niż pluszaki. Jest strona internetowa z materiałami i grami edukacyjnymi dla dzieci, są książki z historyjkami i wskazówkami dla rodziców, które wyjaśniają czym "zdrowsze" produkty różnią się od "mniej zdrowych", są materiały dla rodziców - wskazuje.

Żywienie dzieci w Polsce - trudny temat

Ekspertka wskazuje, że w Polsce żywienie dzieci to bardzo niezaopiekowany obszar.

- Mamy dość swobodne wytyczne dotyczące żywienia w żłobkach, przedszkolach i szkołach, wiedza o zdrowym odżywianiu stanowi niedużą część systemowej edukacji, brakuje praktycznych zajęć (np. gotowania, planowania zakupów, czytania etykiet, wiedzy konsumenckiej), brakuje profilaktyki, dietetyk nadal jest nieuregulowanym zawodem, a specjalizacja z dietetyki pediatrycznej nie ma żadnych standardów kształcenia na uczelniach wyższych. Rodzice nie mają systemowego wsparcia, dzieci i inni dorośli pracujący z nimi też nie... To wszystko skutkuje rosnącym odsetkiem dzieci z nadmierną masą ciała, niedoborami wielu ważnych składników odżywczych w jadłospisach i coraz wcześniej pojawiającymi się chorobami dietozależnymi - mówi.

Czy żywność dla dzieci jest lepsza dla dzieci?

Małgorzata Jackowska nie ma wątpliwości, że rynek żywności to kolejny bardzo ważny czynnik, który wpływa na żywienie dzieci.

- Przekaz marketingowy producentów żywności, reklamy z kolorowymi bohaterami, oświadczenia żywieniowe i zdrowotne, które sugerują rodzicom, że kupienie produktów "dla dzieci" równa się zadbanie o zdrowie dziecka. A tymczasem żywność "dla dzieci" ma dokładnie te same regulacje dotyczące składu, co każda inna żywność, (wyjątkiem są produkty dla niemowląt i dzieci w wieku 1-3 lata - specjalnego przeznaczenia żywieniowego). Żywność dla dzieci wcale nie jest "lepsza" dla dzieci. Często zawiera nawet więcej dodatków słodzących, mimo, że zgodnie z zaleceniami żywieniowymi ilość dodanego do diety cukru nie powinna przekraczać 10% energetyczności diety. Co z tego, że ma dodane witaminy, skoro jednocześnie zwiększa ryzyko próchnicy i nadwagi... - wskazuje.

Czy to Gang Mocniaków jest problemem? Chodzi o proporcje

W tym kontekście pojawiają się Mocniaki. Czyli pluszaki prezentujące różne grupy produktów. Zestawione w pary: zdrowszy i mniej zdrowy np. woda i oranżada, banan i napój, chleb i rogalik itd. Wszystkie te produkty są obecne w diecie polskich dzieci - wskazuje Jackowska.

Specjalistka zwraca jednak uwagę, że problemem nie jest to, że się w niej w ogóle takie produkty pojawiają. Problemem są ich wzajemne proporcje.

- Jeśli dziecko na co dzień jada warzywa, owoce, chleb pełnoziarnisty, pije wodę i jada wartościowe źródła białka i tłuszczu, to pojawiająca się co jakiś czas parówka, kanapka z kremem czekoladowym, czy nawet oranżada lub inny słodki napój nie są problemem. Udawanie, że tych produktów nie ma, mówienie, że są zakazane, że nie można ich jeść - to wszystko są strategie, które powodują, że stają się jeszcze bardziej pożądane przez dziecko, oraz podłoże do budowania zaburzonych relacji z jedzeniem (i są na to dobre dowody naukowe) - podkreśla specjalistka.

Gang Mocniaków Biedronki pomoże rodzicom maluchów?

Dietetyk nie ma wątpliwości: To nie pojedyncze produkty wpływają negatywnie na zdrowie polskich dzieci. To jakość całej diety, otoczenie, które nie sprzyja zdrowszym zwyczajom żywieniowym i brak profilaktyki oraz wsparcia dla rodziców i dzieci kiedy pojawiają się wyzwania żywieniowe.

- Ja patrzę na Gang Mocniaków jako na okazję do rozmowy o lepszym komponowaniu jadłospisu na co dzień. O proporcjach "zdrowszych" i "mniej zdrowych" produktów w diecie dzieci. I bardzo zachęcam, żeby patrzeć na tę akcję szerzej niż przez wizerunki pluszowej parówki i kremu w słoiku, ale też sprawdzić jakie treści edukacyjne tej akcji towarzyszą - podsumowuje.

