Handel

Gang Mocniaków edukuje. Jakie nagrody mogą wygrać szkoły i przedszkola?

Autor: inf. pras.

Data: 21-09-2023, 13:10

Gang Mocniaków wkracza do szkół. Już od poniedziałku (25.09) rusza rejestracja do programu edukacyjnego, skierowanego do opiekunów klas I-III szkół podstawowych oraz grup przedszkolnych. Jego celem jest wsparcie dzieci w wypracowaniu dobrych nawyków żywieniowych wspólnie z metodykami i dietetykami.

Gang Mocniaków wkracza do szkół. fot. mat. pras.