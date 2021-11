Gang Swojaków: maskotki można odebrać do 1 grudnia

Biedronka przekazała w ręce najmłodszych ponad 5,5 miliona maskotek z Gangu Swojaków. Jednak nie wszyscy klienci wymienili naklejki zebrane w czasie zakupów na sympatyczne pluszaki. Odbiór maskotek jest możliwy wyłącznie do 1 grudnia.

Autor: www.portalspozywczy.pl

Data: 23-11-2021, 13:17

Gang Swojaków: maskotki można odebrać do 1 grudnia, fot. materiały prasowe

Gang Swojaków: maskotki czekają do 1 grudnia

- Żółw wcale nie musi być powolny, szczególnie jeśli ma imię Zenek. Może nie ma zielonych oczu, jest pluszowy a dzieci szaleją na jego punkcie. Tym razem wiadomo, jak do tego doszło - w końcu w ich rękach jest już prawie 600 tys. egzemplarzy Zenka. Na drugim miejscu w rankingu popularności znajduje się Raczek Romek, który choć wesoły, nie ma domku na przedmieściu, a w dziecięcych pokojach ponad 550 tys. polskich maluchów. Podium zamyka Sóweczka, która trafiła do 540 tysięcy rodzin. Może nie jest to Sowa Mądra Głowa, do pomocy wam gotowa, ale jej rola w polskich domach też jest bardzo ważna, to pierwszy Swojak z grupy gatunków zwierząt zagrożonych wyginięciem - informuje Biedronka.

Bohaterowie Gangu Swojaków na dobre zadomowili się już w milionach polskich domów. Te postaci od samego początku zaskarbiły sobie sympatię polskich rodzin. Po kilku minutach od rozpoczęcia akcji zaczęły trafiać w ręce małych posiadaczy. W związku z popularnością akcji, niektórych maskotek nie ma już w sklepach. Do tej pory klienci zebrali łącznie ponad 632 miliony naklejek, jednak nie wszystkie z nich zostały wymienione na pluszaki.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Cieszymy się, że bohaterowie naszej akcji edukacyjno-lojalnościowej sprawiają radość już tylu najmłodszym. Jednak to przedsięwzięcie ma na celu również niesienie realnej pomocy środowisku naturalnemu w Polsce. Dzięki wsparciu klientów realizujemy ten cel i konkretnie przyczyniamy się do ochrony zagrożonych gatunków zwierząt mieszkających na terenie naszego kraju - mówi Arkadiusz Mierzwa, dyrektor komunikacji i CSR sieci Biedronka.

Biedronka zachęca dzieci do ochrony przyrody

Sieć w ramach akcji edukacyjno-lojalnościowych dba o to, aby najmłodsi rozumieli, jak ważna jest troska o środowisko naturalne. Wydane zostały cztery książki, które uczą i zachęcają dzieci do ochrony przyrody. W ręce maluchów trafiło łącznie ponad milion egzemplarzy pouczających lektur.

Biedronka zadeklarowała, że przeznaczy 1,5 miliona złotych na wsparcie ochrony zagrożonych gatunków zwierząt w Polsce: wilka, rysia, żubra, sóweczki, jeża i morświna. Jednak już dziś wiadomo, że finalna kwota będzie wyższa dzięki wsparciu klientów, którzy kupili książkę towarzyszącą akcji Gang Swojaków o tytule „Chrońmy zagrożone zwierzęta”. Cały przychód ze sprzedaży książki zostanie przeznaczony na realizację projektu, który realizowany jest we współpracy z Polskim Towarzystwem Ochrony Przyrody „Salamandra”, organizacją pomagającą zwierzętom od ponad 30 lat.