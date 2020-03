Gazetki w sklepach stanowią potencjalne zagrożenie koronawirusem. Sieci szerzej wejdą w digital?

Ryzyko związane z zakażeniem koronawirusem w sklepie jest rozproszone na wszystkie przedmioty, których dotykają klienci. Zakaźny jest aerozol, który osiada na przedmiotach i wysycha, o czym informuje prof. dr hab. n med. Joanna Zajkowska, zastępca kierownika Kliniki Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Ekspert dodaje, że sprawa dotyczy głównie wózków, koszyków oraz towarów na półkach. Podobnie jest z gazetkami promocyjnymi, które zazwyczaj są zabierane do domu. Ale wśród konsumentów panuje też inna praktyka.

– Często widzimy osoby wchodzące do sklepu, które zabierają gazetki i robią z nimi zakupy. Później zostawiają je w koszykach, z których ponownie trafiają na stojaki. Biorąc taką ofertę handlową do ręki, nie wiemy, czy ktoś już wcześniej jej nie dotykał. I na to trzeba uważać. Abstrahując od tego, pojawia się jeszcze kwestia sterylności samego procesu produkcji i dystrybucji gazetek – opisuje Karol Kamiński, dyrektor zarządzający w Grupie AdRetail.

Jak podkreśla Dominika Łatak-Glonek, rzecznik Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie, ręce to główny nośnik mikroorganizmów, w tym patogennych. Uważa się, że do większości zakażeń u ludzi dochodzi przede wszystkim drogą kropelkową, kiedy taka osoba kaszle lub kicha. Wirus może także zostać przeniesiony, kiedy człowiek zetknie się bezpośrednio z powierzchnią przedmiotu, na którym znajduje się np. ślina osoby chorej, a następnie dotknie swoich ust, nosa lub oczu.

– Z ostatnich informacji wynika, że koronawirus przeżywa na powierzchniach do 3 dni. To bardzo krótko jak na drobnoustroje. W przypadku wirusów Norovirusa, odpowiedzialnego za biegunki, jest to od kilku godzin do nawet siedmiu dni. Na co dzień stykamy się z drobnoustrojami o różnym stopniu przeżywalności i przenosimy je na inne powierzchnie. Nie chorujemy tylko dzięki temu, że jesteśmy w dobrym stanie zdrowia – komentuje dr Agnieszka Chojecka z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny (NIZP-PZH).

Z kolei Joanna Narożniak, rzecznik prasowy Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, przytacza informacje dostępne na stronie NIZP-PZH. Dane, w tym wstępne na temat 2019-nCoV, wskazują, że koronawirusy mogą utrzymywać się na powierzchniach plastikowych, metalowych czy szklanych, zachowując zdolność do zarażania, przez kilka godzin lub nawet kilka dni. Okres ten zależy od wilgotności i temperatury powietrza, a także rodzaju powierzchni.