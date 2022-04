Gdynia kończy współpracę z Leroy Merlin. "Legitymizują zbrodniczą politykę"

Urząd Miasta Gdyni rozwiązuje współpracę ze sklepem Leroy Merlin na Karwinach. To reakcja na politykę francuskiej firmy, która wciąż prowadzi działalność biznesową na terenie Rosji.

Prezydent Gdyni zakończył współpracę z Leroy Merlin w związku z obecnością sieci w Rosji. fot. UM Gdyni

Gdynia kończy współpracę z Leroy Merlin

Urząd Miasta Gdyni rozwiązuje współpracę ze sklepem Leroy Merlin na Karwinach. Od listopada ubiegłego roku market budowlany był zaangażowany w promocję miejskich dotacji na gospodarowanie wodami opadowymi. Decyzję o zakończeniu współpracy podjął prezydent Gdyni – Wojciech Szczurek. To reakcja na politykę francuskiej firmy, która wciąż prowadzi działalność biznesową na terenie Rosji.

W związku z agresją na Ukrainę przywódcy krajów w Europie i na całym świecie nakładają na Rosję sankcje polityczne i gospodarcze. Włączyły się w to również przedsiębiorstwa, w tym duże korporacje. Wszystko po to, by nie wspierać rosyjskiej gospodarki i wyrazić jasny sprzeciw wobec wojny. Zachodnich firm, które nie zawiesiły ani nie ograniczyły działań na rosyjskim rynku, pozostało niewiele. Jedną z nich jest sieć marketów budowlanych Leroy Merlin.

Jak Gdynia tłumaczy zerwanie współpracy z Leroy Merlin?

Jeden ze sklepów tej francuskiej sieci znajduje się również w Gdyni. W listopadzie 2021 r. rozpoczęto współpracę pomiędzy Wydziałem Środowiska Urzędu Miasta Gdyni a marketem. Dotyczyła ona promocji miejskich dotacji na gospodarowanie wodami opadowymi. W sklepie były dystrybuowane ulotki informacyjne na temat małej retencji oraz wspomnianego dofinansowania. Można było także skorzystać z porad personelu w tej sprawie.

Jednak w związku z brakiem wyraźnych działań Leroy Merlin wobec agresji Rosji na niepodległą Ukrainę, prezydent Gdyni Wojciech Szczurek postanowił rozwiązać współpracę z gdyńskim oddziałem tego sklepu. W tej sprawie wystosował list do zarządu spółki Leroy Merlin Polska.

Prezydent Gdyni ostro o obecności Leroy Merlin w Rosji

– Na bestialstwo Rosjan w Ukrainie nikt nie może pozostać obojętnym. Na wszelkie sposoby musimy okazywać solidarność z narodem ukraińskim. Jakakolwiek działalność biznesowa prowadzona dzisiaj z Rosją jest formą legitymizacji i akceptacji jej zbrodniczej polityki oraz wsparciem finansowym tych działań. Dlatego głęboko potępiam decyzję kierownictwa firmy Leroy Merlin oraz pozostałych spółek Groupe Adeo o pozostaniu na rynku rosyjskim i nie widzę możliwości kontynuacji naszej współpracy – czytamy w liście prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka.

Zakończenie współpracy pomiędzy Urzędem Miasta Gdyni a sklepem Leroy Merlin w zakresie promocji małej retencji, nie oznacza wycofania się miasta z udzielania dotacji na ten cel. Gdynia w dalszym ciągu zachęca mieszkańców do inwestowania w projekty związane z gospodarowaniem wodą deszczową na terenie własnych nieruchomości.