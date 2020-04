Gdzie kupić maseczki? Sieci handlowe i Poczta Polska ruszają z ich sprzedażą

Od 16 kwietnia rząd wprowadza obowiązek zasłaniania ust i nosa. Każda osoba w miejscu publicznym będzie musiała nosić maseczkę, szalik czy chustkę, która zakryje zarówno usta, jak i nos. Obowiązek dotyczy wszystkich, którzy znajdują się na ulicach, w urzędach, sklepach czy miejscach świadczenia usług oraz zakładach pracy.

Część osób samodzielnie szyje swoje maseczki, inni kupują w sklepach internetowych i stacjonarnych. Do miejsc, w których można kupić maseczki ochronne, dołączają wybrane sieci handlowe oraz Poczta Polska.

Około 8 milionów jednorazowych maseczek ochronnych będzie dostępnych do nabycia w ponad 6000 sklepach Żabki w opakowaniach po 10 sztuk w cenie 16,17 zł za pakiet. Do 16 kwietnia br. maseczki pojawią się we wszystkich sklepach sieci w całej Polsce. Sieć zapowiada, że kolejna transza pojawi się w sklepach w przyszłym tygodniu. Maseczki przeznaczone są dla osób dorosłych i są zgodne z normą EN149. Stanowią wyrób niemedyczny przeznaczony do ochrony osobistej, jako wsparcie bezpieczeństwa.

Cena maseczek w Żabce odpowiada kosztowi zakupu maseczek oraz ich dostawy do Polski. Tym samym maseczki sprzedawane są bez marży. Aby zapobiec potencjalnym spekulacjom wywołanym najniższą ceną na rynku, sieć zwróciła się do franczyzobiorców o szczególną uwagę przy sprzedaży maseczek i wprowadziła zasadę limitu jednej paczki z maseczkami dla każdego klienta.

Biedronka wprowadza do swojej oferty trzy różnego rodzaju rodzaje maseczek na twarz:

- maski dzianinowe (Marylin) wykonane z mikrowłókien z jonami srebra. Zastosowane włókna mają właściwości bakteriobójcze. Jony srebra działają antybakteryjnie dzięki blokowaniu enzymów transportujących tlen, inaktywacji zawierających siarkę protein bakterii oraz zamykaniu błony komórkowej. Maski te przeznaczone są na pięć cykli użytkowania, po każdym nałożeniu należy je wyprać w temperaturze 40-60 stopni. 3 sztuki kosztują 14,99 zł.

- maseczki z włókniny wykonane w 100 proc. z polipropylenu, przeznaczone na 3 cykle użytkowania, po każdym nałożeniu należy je wyprać w temperaturze 30 stopni. Komplet 10 sztuk można nabyć w cenie 49,99 zł.