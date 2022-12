Według CMR w sklepach małoformatowych kategoria słodyczy paczkowanych odnotowuje wzrost wartości sprzedaży o 16% w ostatnich 12 miesiącach w porównaniu do okresu poprzedniego - mówi Ilona Mazurek, analityk danych Centrum Monitorowania Rynku.

Słodycze na święta: Które kategorie zyskują na wartości sprzedaży?, fot. shutterstock

Gdzie są kupowane słodycze na święta?

- Do kategorii słodyczy paczkowanych kwalifikujemy między innymi: czekolady, praliny, ciastka, batony czekoladowe i chłodzone, rogaliki, babeczki i torciki, a także cukierki, gumy do żucia, żelki i pianki czy wszelkie słodycze z zabawką. Znajdujemy je zarówno w mniejszych, jak i większych sklepach, jednak największe znaczenie przypada tutaj kanałowi dyskontów odpowiadającemu ponad połowie kupowanych opakowań w kategorii. Prawie co 3. opakowanie jest kupowane w sklepach małoformatowych do 300 m2 (ok.13%), natomiast najmniej opakowań nabywamy w supermarketach 301-2500m2 czy hipermarketach (ok. 6%) - informuje Ilona Mazurek, analityk danych Centrum Monitorowania Rynku.

CZYTAJ TEŻ: Jak będą czynne Auchan, Stokrotka, Intermarche i Żabka w święta i w Sylwestra?

Jak się sprzedają słodycze w 2022 roku?

Według CMR w sklepach małoformatowych do 300 m2 kategoria słodyczy paczkowanych odnotowuje wzrost wartości sprzedaży o 16% w ostatnich 12 miesiącach (MAT 09.2022 r.) w porównaniu do okresu poprzedniego. Poza wzrostem wartości sprzedaży również obserwowany jest wzrost sprzedaży liczby opakowań o około 9%.

- W okresie świąt na wartości sprzedaży zyskują szczególnie praliny, czekolady, pierniki oraz figurki czekoladowe. Konsument sięgający po czekoladę w grudniu może przebierać średnio w 30 wariantach w cenie ok. 4,8 zł za opakowanie. Najczęściej wybieranymi czekoladami są produkty marki Milka producenta Mondelez oraz Wedel - wynika z danych CMR.

- Czekolady w tabliczkach okazują się nie tylko idealnym podarunkiem dla bliskich, ale również doskonałym składnikiem świątecznych wypieków. Wśród najpopularniejszych opcji o gramaturze do 100g napotkamy między innymi wariant Kinder Chocolate Milk w kartonie 50g i 100g oraz Milki Alpine Milk 100g, natomiast w wersji większej, powyżej 100g - Milkę Oreo o gramaturze 300g, Alpen Gold Nussbeisser w opakowaniu 220g czy Milkę Toffe Wholenut 300g - opowiada Ilona Mazurek.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Poszukiwane Żabu znalazło się. Żabka testuje grę. Będzie hitem?

Czy sprzedaż pierników rośnie na święta?

Na szczególną uwagę w tym okresie zasługują pierniki, których liczba sprzedanych opakowań jest nawet ponad 2,5 -krotnie większa niż w sezonie wiosenno-letnim. Jednak ta kategoria nie jest dostępna w każdym sklepie małoformatowym do 300 m2, a jedynie w 3/4 sklepów. W grudniu, sklepy te oferują około 5 wariantów do wyboru, średnio w cenie 4,1 zł za opakowanie.

Jakie słodycze zyskują na popularności?

Wśród wcześniej wymienionych rodzajów słodyczy część zaliczamy szczególnie do kategorii prezentowych. Praliny osiągają w grudniu szczytową sprzedaż w liczbie opakowań przewyższając tę uzyskiwaną w miesiącach kiedy przypadają Walentynki czy Dzień Matki.

Jak podaje CMR w porównaniu do pierników oferta pralin jest zdecydowanie bogatsza, w grudniu spotkamy średnio 18 różnych wariantów w sklepach małego formatu, z czego 7 dotyczy podkategorii bombonierek. Decydując się na praliny konsument ponosi średni koszt 13,1 zł za opakowanie, a najczęściej dokonany wybór uwzględnia marki: Wedel Ptasie Mleczko, Ferrero Raffaello i Toffifee (Storck).

Hity sprzedaży: figurki czekoladowe

- W kontekście zbliżających się świąt również warto wspomnieć o figurkach czekoladowych, które cieszą szczególnie najmłodszych. Zyskują one na popularności dwa razy w roku, w okresie Bożego Narodzenia pod postacią Mikołaja, bałwanka czy misia oraz Wielkanocy, przyjmując wtedy formy zajączka, baranka, kurczaczka czy jajek. Podobnie jak w przypadku pierników kategorię figurek czekoladowych spotykamy w grudniu w 3/4 sklepów małoformatowych do 300m2, mając średnio wybór spośród 5 różnych dostępnych produktów. Średnia cena za figurkę wynosi ok. 2,2 zł za opakowanie i dotyczy zwykle mniejszej gramatury 30-60 g - podsumowuje Ilona Mazurek.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl