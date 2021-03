Gdzie na zakupy przed Wielkanocą?

Wybierając miejsce zakupów, konsumenci kierują się wygodą i dostępnością produktów.

28% osób deklaruje, że podczas wielkanocnych zakupów zawsze korzysta z promocji.

Większość Polaków spędzi Wielkanoc przede wszystkim we własnym domu.

W tym roku zakupy spożywcze na wielkanocny stół najczęściej zrobimy w super- i hipermarketach (71%) oraz dyskontach (65%). 17% ankietowanych wybierze się na targ lub bazar, 9% zajrzy do osiedlowego sklepu, a 8% do delikatesów. 7% badanych uzupełni zapasy wykorzystując do tego celu internet.

Wybierając miejsce zakupów, większość badanych (70%) kieruje się wygodą i dostępnością wielu produktów w jednym miejscu. Kolejną zachętę stanowią niskie ceny i promocje (65%). Połowa ankietowanych jako główną przesłankę wyboru miejsca zakupów wskazała jakość oferowanych tam produktów, a dla ⅓ osób istotna jest lokalizacja miejsca. Tylko co dziesiąta osoba zwraca uwagę na kwestie związane z bezpieczeństwem zakupów; chodzi tu głównie o przestrzeganie rygorów sanitarnych mających na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Prawie połowa badanych (48%) na zakupy wybierze się dopiero na kilka dni przed Wielkanocą. Pozostali zrobią jednak zakupy z większym wyprzedzeniem: 39% na tydzień przed świętami, 10% na dwa tygodnie przed, a 3% respondentów udało się do sklepów jeszcze wcześniej.



Wielkanoc to czas sklepowych promocji – warto jednak zauważyć, że aż 52% ankietowanych stara się „złowić” atrakcyjne okazje częściej, niż tylko „od święta”. 28% osób deklaruje, że podczas wielkanocnych zakupów zawsze korzysta z promocji. Aby znaleźć ciekawe oferty, najczęściej sięgamy po gazetki promocyjne (robi tak 66% badanych), aplikacje mobilne lub reklamy w prasie, radiu czy telewizji (odpowiednio po 26% ankietowanych).

