W budowie jest kilkanaście nowych sklepów Lidl w Polsce. Nowe sklepy Lidl powstają w wielu województwach, nie tylko w dużych miastach, ale także w mniejszych miejscowościach. Gdzie powstają i jakich pracowników szuka Lidl?

Nowe sklepy Lidla powstają w kilkunastu miejscowościach

Sklepy Lidl w budowie - gdzie powstają?

Obecnie Lidl poszukuje pracowników do kilkunastu budowanych przez siebie sklepów. Sieć w 2022 roku przekroczyła liczbę 800 sklepów w Polsce. Nowe sklepy Lidl powstają 9 województwach, nie tylko w dużych miastach, takich jak Kraków czy Lublin, ale i w mniejszych miejscowościach.

Nowe sklepy Lidl w województwie dolnośląskim

Wrocław – ul. Piołunowa

Nowe sklepy Lidl w województwie lubelskim

Lublin – ul. Granata

Lublin – ul. Zelwerowicza

Nowe sklepy Lidl w województwie lubuskim

Rudno – ul. Nowosolska

Nowe sklepy Lidl w województwie małopolskim

Kraków – ul. Chełmska

Sucha Beskidzka – ul. Beniowskiego

Nowe sklepy Lidl w województwie pomorskim

Starogard Gdański – ul. Zblewska

Nowe sklepy Lidl w województwie śląskim

Buczkowice – ul. Bielska

Nowe sklepy Lidl w województwie warmińsko-mazurskim

Lubawa – ul. Toruńska

Nowe sklepy Lidl w województwie wielkopolskim

Baranowo – ul. Szamotulska

Luboń – ul. Dębiecka

Nowy Tomyśl – ul. Celna

Nowe sklepy Lidl w województwie zachodniopomorskim

Budzistowo – ul. Dobrawy

Police – ul. Tanowska

Stare Bielice – ul. Koszalińska

Praca w Lidlu - jakich pracowników szuka Lidl do nowych sklepów?

Do swoich nowych sklepów Lidl poszukuje pracowników sklepu na pełny i niepełny etat, a także managerów sklepów. Więcej informacji na stronie kariera.lidl.pl.

Lidl w Polsce i na świecie - historia

Lidl Polska należy do międzynarodowej grupy przedsiębiorstw Lidl, w jej skład wchodzą niezależne spółki prowadzące działalność na terenie całej Europy. Historia sieci sięga lat 30. XX wieku, a pierwsze sklepy pod szyldem marki Lidl powstały w Niemczech w latach 70. XX wieku. Obecnie w 32 krajach istnieje ponad 12 000 sklepów Lidla.

Zarobki w Lidlu – ile zarabiają pracownicy Lidla?

Zarobki na początku zatrudnienia w sklepach Lidl zawierają się w widełkach od ok. 3,7 do 4,6 tys zł brutto. Zarobki w Lidlu po roku pracy wzrastają od ponad 3,8 tys. do 4,8 tys. zł. Po dwóch latach pracy pracownicy Lidla zarabiają od 4,1 do 5 tys. zł.

Zobacz, ile zarabiają pracownicy magazynu w Lidlu.

