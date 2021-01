Gemini Holding: Brak zimowych wyprzedaży to kolejny cios w rynek retail

- To negatywnie odbija się na kondycji zarówno samych sklepów, które nie mogą wyprzedać leżących w magazynach kolekcji, jak i właścicieli galerii. Ci ostatni bowiem znów tracą znaczną część przychodów z czynszów, ponosząc jednocześnie koszty związane m.in. z utrzymaniem nieruchomości, obsługą długu bankowego czy zwolnieniami najemców z opłat - wyjaśnia Zbigniew Nowak.

I niezbyt w ratowaniu sezonu pomaga fakt, że centra handlowe są w części otwarte. - Oferta galerii Gemini Park jest dziś w ok. 30 proc. dostępna dla klienta. W tarnowskim obiekcie działa ponad 40 lokali. Są to jednak przede wszystkim sklepy "new essential" i usługi, które o tej porze roku nie są tak aktywne wyprzedażowo jak np. sklepy z ubraniami, butami, elektroniką, wyposażeniem wnętrz czy artykułami dla dzieci. Co więcej, część działających lokali czeka też na restart całego rynku, aby móc efektywniej prowadzić swoje akcje wyprzedażowe - dodaje.

Problemem jest jednak nie tylko samo zamrożenie sezonu, ale także brak jednoznacznej i odpowiednio wcześnie podanej informacji, kiedy handel zostanie w pełni wznowiony. Dziś mówi się o 1 lutego, jednak jest to wciąż nieoficjalna informacja.

- W obecnej sytuacji ani najemcy, ani centra handlowe nie są stanie przewidzieć, jak będzie wyglądał sezon, czy będzie krótki i z wysokimi rabatami czy rozciągnie się np. na luty i marzec. Nie ma także możliwości zaplanowania w czasie kampanii czy akcji promocyjnych wspierających przeceny, co jest kluczowe, jeśli myślimy o szybkim ożywieniu sprzedaży po wznowieniu działalności. To bezprecedensowa sytuacja, wyrządzająca bardzo dużo szkód wszystkim uczestnikom rynku - mówi Krzysztof Brączek, dyrektor Gemini Park Bielsko-Biała.

Nic więc dziwnego, że apele o przywrócenie pełnego handlu są powtarzane. Jak podkreślają przedstawiciele centrów Gemini Park, przemawia za tym coraz więcej argumentów i to nie tylko tych ekonomicznych. - Od miesięcy galerie w całej Polsce były i są przygotowane do bezpiecznej obsługi klienta. Obiekty zastosowały się nie tylko do zaleceń ministerialnych i GIS, ale wdrożyły także cały szereg własnych procedur związanych chociażby z dezynfekcją czy czystością, daleko wykraczających poza rządowe zalecenia. Do bezpieczeństwa podchodzi się dziś jako do podstawy customer experience. Jak skutecznie działa ten model można było widzieć chociażby w okresie przedświątecznym - mówi Tomasz Misztalewski, dyrektor Gemini Park Tychy.