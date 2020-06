Gemini Holding: do galerii wróciło już blisko 80 proc. klientów

Mija miesiąc od zniesienia ograniczeń w funkcjonowaniu centrów handlowych. Jak dziś wygląda sytuacja w galeriach Gemini Park?

Anna Malcharek, dyrektor zarządzający Gemini Holding: Na bieżąco spływające do nas dane dotyczące footfall'u obiektów w Bielsku-Białej, Tarnowie i Tychach pokazują, że bardzo szybko odrabiamy straty, a sama dynamika wzrostu liczby odwiedzających jest dziś na stałym, wysokim poziomie, co dobrze rokuje na kolejne miesiące. Już pierwszy tydzień po zniesieniu ograniczeń przyniósł powrót od 60 do 68 proc. klientów. Był to wynik dwukrotnie wyższy niż prognozy analityków. Kolejne tygodnie przyniosły dalszy wzrost o ponad 10 proc. W efekcie tego, po miesiącu możemy powiedzieć, że odzyskaliśmy blisko 80 proc. klientów w naszych centrach. W okresie od 4 maja do 6 czerwca 2020 r., w porównaniu do tego samego okresu przed rokiem, footfall w bielskim Gemini Park oscylował na poziomie 76 proc., w tyskim sięgał 79 proc. a tarnowskim 74 proc. To wskaźniki, które rosną w miarę, jak odmrażane są kolejne segmenty oferty. Nie brakuje także znacznych skoków. Najlepiej było to widać pod koniec maja, kiedy to zanotowaliśmy spektakularny fooftall powyżej wyników z roku ubiegłego. 25 maja w Gemini Park Tychy zanotowaliśmy aż o 27 proc. więcej klientów niż w ten sam dzień w 2019 roku, a w Gemini Park Tarnów o blisko 17 proc. Także w Gemini Park Bielsko-Biała w wybrane dni notujemy footfall zbliżony do zeszłorocznego. To kolejny jasny sygnał ożywienia.

Czy ten optymizm, zauważalny dziś w wynikach centrów handlowych, udziela się najemcom?

A.M.: Ostrożnie możemy powiedzieć, że powoli tak, chociaż wciąż wiele pracy przed nami wszystkimi. Widząc jednak, że nastroje poprawiają się z każdym tygodniem, w miarę jak rosną obroty sklepów, lokali gastronomicznych i punktów usługowych. Niestety krążące ponad miesiąc temu prognozy i opinie wzbudziły wiele obaw. Rynek jednak zweryfikował te założenia. Sam fakt, że już pierwszy tydzień przyniósł dwa razy więcej klientów, niż prognozowano, przyczynił się do tego, że emocje nieco się uspokoiły. Po miesiącu coraz więcej marek optymistycznie patrzy w przyszłość. Dziś obserwując napływające ze sklepów dane widzimy, że rośnie nie tylko footfall, ale przede wszystkim konwersja. Mówiąc wprost, nasi najemcy odzyskują nie tylko klientów, ale i obroty, co jest naszym wspólnym celem.