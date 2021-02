Gemini Holding łączy siły z Colliers

Colliers wspierać będzie galerie Gemini Park w ważnym dla nich momencie. Wszystkie trzy centra to marki doskonale rozpoznawalne na rynku, o silnej lokalnej pozycji. Gemini Park Tarnów (ponad 43 tys. m kw. GLA) to największe centrum handlowe we wschodniej Małopolsce. Dziś obiekt wypełnia 130 sklepów, punktów usługowych i lokali gastronomicznych. Od ponad dekady na rynku rozwija się także Gemini Park Bielsko-Biała, druga co do wielkości galeria na Podbeskidziu (ponad 42 tys. m kw. GLA), licząca sobie 120 najemców. Trzy lata w marcu kończy z kolei Gemini Park Tychy (36,6 tys. m kw. GLA), czyli największe centrum handlowe w Tychach z tenant-mixem 130 najemców. W tym ostatnim obiekcie w kwietniu ub. roku ruszyła także rozbudowa. Obiekt zyskać ma ok. 7 tys. m kw. GLA.

- Patrząc na nasze obiekty musimy także patrzeć w przyszłość. Ta przynosi wiele nowego. Mając w swoim zespole ekspertów Colliers będziemy w stanie lepiej reagować na te nowości, a co za tym idzie, korygować nasze plany w oparciu o rzetelną wiedzę. Przed nami wiele wyzwań, wynikających chociażby z większej digitalizacji handlu, a także zmian w strategiach ekspansji wielu marek. Chcemy być na to przygotowani, pokazując w zmieniającym się świecie pełen potencjał biznesowy i leasingowych centrów Gemini Park – mówi Daniel Słuchocki, dyrektor ds. komercjalizacji Gemini Holding.

