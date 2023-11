Dzięki współpracy z Uniwersytetem Bielsko-Bialskim oraz Urzędem Miasta, Gemini Park Bielsko-Biała po raz kolejny zaprosi mieszkańców Podbeskidzia i okolic do świata edu-zabawy, kreatywności i eksperymentowania. Science Point LAB to unikalne w skali kraju przedsięwzięcie, którego wyjątkowa oferta promująca naukę poprzez zabawę powiększa się z każdą edycją, gromadząc wszystkie pokolenia głodnych wiedzy odkrywców.

– Jesteśmy przekonani, że w kolejnej odsłonie Science Point LAB każdy znajdzie coś dla siebie – atrakcje zostaną skonstruowane tak, aby zawierały różne poziomy trudności dla osób w każdym wieku. Projekt jest aktualnie w fazie przygotowania. W 2024 roku na terenie galerii powstaną m.in. trzy pokoje zagadek, które przybliżą uczestnikom wiedzę z obszaru biologii, chemii, fizyki, a także nowych technologii. Uczestnik doświadczy m. in. symulacji wypadku, podczas której będzie musiał uratować poszkodowanego wykorzystując przy tym wiedzę na temat pierwszej pomocy czy też znajomość anatomii człowieka. Dla najmłodszych dostępne będzie mini-laboratorium, w którym co godzinę, przez 45 minut animatorzy będą jednocześnie prezentować cztery różne doświadczenia, przybliżając w ten sposób pracę naukowca. W ramach Science Point LAB udostępniony zostanie również pionierski escape room w formule otwartej – bez względu na liczbę uczestników, każdy indywidualnie rozwiązując zagadki na poszczególnych stanowiskach zdobędzie kody, niezbędne do finalnego rozwikłania naukowej łamigłówki

– podkreśla Marcin Ochmański, Dyrektor ds. Marketingu i PR Gemini Park Bielsko-Biała.