Gemini Park Tychy coraz bliżej wyników sprzed roku

Wbrew obawom analityków, zakupy w centrach handlowych robi coraz więcej Polaków. Według badań Polskiej Rady Centrów Handlowych, 79 proc. klientów czuje się bezpieczna odwiedzając galerie. Przekłada się to na coraz lepsze wyniki, jakie notują obiekty.

Także Gemini Park Tychy odrabia swój footfall. Po mocnym otwarciu w maju, kiedy to na zakupy wróciło nawet 77 proc. klientów, czerwiec okazał się być jeszcze lepszy, umacniając aż o 7 punktów procentowych trend, który pojawił się po uwolnieniu konsumpcji.

I tak czerwiec bieżącego roku w porównaniu do czerwca 2019 roku przyniósł powrót aż 84 proc. klientów. Tym samym tyska galeria była blisko 10 proc. ponad trendem, jaki w tym czasie notowała na rynku Polska Rada Centrów Handlowych.

W czerwcu zaczęły się także pojawiać pierwsze dni, w których klientów było znacznie więcej niż przed rokiem. I tak, dla przykładu w piątek 12 czerwca było ich aż o 18 proc. więcej niż w ten sam dzień przed rokiem, a w poniedziałek 22 czerwca o 2,4 proc.

- Z miesiąca na miesiąc obserwujemy coraz lepsze wyniki. Trend wzrostowy wyraźnie się umacnia, utrzymując się od początku maja, czyli od zniesienia lockdown'u. Notujemy także coraz wyższą konwersję, czyli przełożenie ruchu na obroty najemców. To optymistyczna prognoza na przyszłość, pokazująca, że straty są do odrobienia - mówi Tomasz Misztalewski, dyrektor Gemini Park Tychy.

Ten optymizm utwierdzają także wyniki z lipca bieżącego roku. Pierwszy i drugi tydzień miesiąca przyniósł powrót odpowiednio 86 proc. i 87 proc. klientów, względem tych samych tygodni przed rokiem. Podobnie jak w czerwcu w wybrane dni galeria zaczęła także notować wyniki lepsze niż przed rokiem.

Wpływ na to ożywienie w Gemini Park Tychy ma dziś kilka czynników. - Przede wszystkim nasza oferta wróciła w 99%. Klienci, którzy nas odwiedzają, nie czują się więc rozczarowani, bo znajdują w galerii te same marki, co przed lockdownem. Każdy kto wybierze się do swojego ulubionego sklepu, znajdzie go u nas otwartym - mówi Misztalewski.

- Ta stałość oferty, przyciąga klienta. Tym bardziej, że w niezmienionym kształcie wróciła zarówno popularna wśród odwiedzających oferta modowa, jak również oferta m.in. zdrowia i urody, wyposażenia wnętrz, multimediów czy gastronomii. Można pokusić się o stwierdzenie, że najemcy zaufali potencjałowi Gemini Park - dodaje.