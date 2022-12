Oferta usługowa Gemini Park Tychy zyska kolejny punkt. Dział leasingu Gemini Holding podpisał właśnie umowę najmu z PGNiG, które stworzy w galerii Biuro Obsługi Klienta. Nowy najemca zajmie powierzchnię 142 m kw.

Gemini Park Tychy rozszerzy ofertę usługową; fot. mat. pras.

Lokale usługowe w Gemini Park

– Lokale usługowe należą dziś do grona jedynych z najchętniej odwiedzanych miejsc w Gemini Park, dlatego stale wzmacniamy i poszerzamy ten segment tak, aby był on możliwie najbardziej kompleksowy i komfortowy, dając szansę załatwienia wielu ważnych spraw pod jednym dachem – mówi Joanna Zemczak, Head of Lease w Gemini Holding.

– Za sprawą nowej umowy i planowanego na I kwartał 2023 r. otwarcia wzbogacimy ten obszar naszego tenant-mix’u o doskonale znaną, polską markę. PGNiG będzie drugim sprzedawcą energii, który ulokuje swój punkt w tyskim obiekcie. Tym samym odwiedzający obiekt będą mieli dostęp do jeszcze szerszego katalogu usług tego typu – dodaje.

Biuro Obsługi Klienta PGNiG

Biuro Obsługi Klienta PGNiG, które powstanie w Gemini Park, oferować będzie produkty spółki i jej usługi. Na miejscu będzie można liczyć na kompleksową pomoc i obsługę w zakresie m.in. zawarcia umowy na dostawę paliwa gazowego, a także uzyskać informacje na temat obowiązującej taryfy i cenników, dodatkowych usług i produktów, rozliczeń i pozostałych spraw wynikających z zawarcia umowy.

– Pojawienie się kolejnego dostawcy mediów w naszej ofercie usługowej, rozszerza jednocześnie funkcje naszego obiektu i jego ofertę. Centrum handlowe staje się bowiem miejscem, w którym można zadbać o swoje codzienne sprawy związane z gospodarstwem domowym czy firmą. To jeden z kierunków, który ostatnimi czasy umacniamy – dodaje.

Widać to w tenant-mixie. Segment usługowy dziś składa się z 30 najemców. Odwiedzający centrum znajdą tu ofertę teleoperatorów – Orange, Play, T-Mobile. W galerii ulokowali się też operatorzy telewizji cyfrowej Canal+, Puls/Polsat Box, biura podróży TUI, Itaka, Coral Travel, Rainbow Tours, a także mBank, bankomaty Euronet i PKO, Poczta Polska, Lotto oraz Tauron.

