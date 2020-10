Gemini Park w Bielsku-Białej, Tychach i Tarnowie odzyskują klientów

Minione wakacje przyniosły spółkom należącym do grupy Gemini Holding dalszy wzrost footfall w należących do nich centrach handlowych. Lipiec przyniósł kontynuację trendu wzrostowego z maja i czerwca. W pierwszym miesiącu wakacji w Gemini Park Bielsko-Biało zanotowano powrót rok do roku 86 proc. klientów. 85 proc. odzyskało z kolei Gemini Park Tychy, a do Gemini Park Tarnów wróciło 75 proc. odwiedzających.