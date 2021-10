Gemini Park zyskał nowych najemców

Gemini Holding umacnia ofertę w trzech centrach handlowych. Od maja tego roku tenant-mix wzbogaciło się o 16 nowych najemców, którzy łącznie wynajęli powierzchnię ponad 7,1 tys. m kw.

Gemini Holding zyskał nowych najemców; fot. mat. pras.

Gemini Park Tychy

W Gemini Park Tychy od maja pozyskano 5 najemców, w tym operatora kinowego. Już pierwszego dnia po lockdownie otwarty został pierwszy wówczas na Śląsku, mający 1300 m kw., sklep sieci HalfPrice. Kilka tygodni później zadebiutował natomiast liczący 578 m kw. powierzchni salon Media Expert. W swój rozwój zainwestowały też dotychczas obecne tu marki, np. CCC, której salon w nowym koncepcie otworzył się w nowej lokalizacji. Także dobudowywana część Gemini Park Tychy zyskuje najemców. Już otworzył się w niej mający 915 m kw. salon sieci Action, a niebawem ofertę zasili również liczący sobie 740 m kw. salon Bel-Pol. Dużym wydarzeniem będzie natomiast uruchomienie największego w Tychach, liczącego sobie 2300 m kw. i siedem sal, kina. Będzie to jednocześnie debiut nowego formatu na Śląsku stworzonego przez sieć Multikino. W sumie w ostatnich miesiącach nowi najemcy wynajęli w tyskiej galerii ponad 5800 m kw.

Gemini Park Tarnów

Gemini Park Tarnów zyskał 4 umowy obejmujące w sumie ponad 700 m kw. Jeszcze podczas wakacji w centrum zadebiutował pierwszy w regionie sklep marki PUMA (90 m kw.). We wrześniu ofertę modową galerii zasiliły natomiast marki kaes (198 m kw.) oraz Lee Cooper (71 m kw.). Ofertę wyposażenia wnętrz centrum wzbogaciła natomiast marka Homla (357 m kw.).

- Mimo iż Gemini Park Tarnów jest w 100% skomercjalizowany, to dzięki prowadzonej efektywnie rekomercjalizacji części powierzchni, a także trwającej przebudowie będziemy w stanie poszerzyć nasz tenant-mix o wiele nowości. W tym zwłaszcza o marki, które do tej pory w naszym regionie były nieodstępne. Pozwoli nam to nie tylko na dopełnienie kluczowego dla pozycjonowania centrum segmentu fashion, ale także na umocnienie naszej pozycji jako destynacji nr 1 w tej części Małopolski – mówi Zbigniew Nowak, dyrektor Gemini Park Tarnów.

Gemini Park Bielsko-Biała

Gemini Park Bielsko-Biała od maja pozyskało 7 nowych najemców, którzy łącznie wynajęli ponad 600 m kw. W galerii już otworzył się mający 65 m kw. salon kosmetyczny AIKO Face & Body ZONE, a także liczący sobie 50 m kw. salon Canal+. Ofertę handlową centrum zasilił również sklep z odżywkami i suplementami pod marką SFD (67 m kw.). Strefa food court z kolei zyskała New York Pizza Department (49 m kw.). W segmencie modowym pojawił się natomiast salon Manzini (70 m kw.), a w segmencie home salon Dom Snu (207 m kw.) Ponadto zawarto także umowę najmu z marką IKEA, która zdecydowała się uruchomić na powierzchni ponad 100 m kw. swój nowy koncept. W lokale inwestują również dotychczasowi najemcy Gemini Park Bielsko-Biała. Metamorfozę przeszedł salon jubilerski Apart, a także sklep należący do marki CCC.