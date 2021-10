Generacja Z. Jak i co kupuje?

Generacja Z to pokolenie osób wchodzących obecnie w dorosłość. Młodzi urodzeni po 1997 roku stanowią obecnie coraz szersze grono konsumentów, których oczekiwania oraz wyznawane wartości stają się podstawą działań i ofert wielu firm. Co charakteryzuje Generację Z jako potencjalnego klienta? Na czym im zależy i co wyróżnia na tle poprzedników?

Przedstawiciele Generacji Z, czyli młodych ludzi urodzonych po 1997 roku, stanowią coraz szersze grono konsumentów, których oczekiwania oraz wyznawane wartości stają się podstawą działań i ofert wielu firm. fot.shutterstock

Jak czytamy w raporcie Facebooka „Meet The Future”, obecnie liczba osób zaliczających się do Pokolenia Z (przed 25 rokiem życia) wynosi ponad 40% światowej populacji. Obserwując tę generację, można wyraźnie dostrzec, że odznacza się ona silną samoświadomością. „Zetki” coraz mocniej interesują się ideą samorozwoju i przejawiają aktywne zaangażowanie społeczne. Wychowani w duchu globalizacji są również otwarci na poznawanie świata oraz czerpanie przy tym pozytywnych doświadczeń.

Decyzje zakupowe generacji Z

Jako konsumenci przedstawiciele Pokolenia Z preferują innowacyjne rozwiązania i dobre jakościowo produkty. Co warte zaznaczenia, młodzi znaczny obszar swojego życia wiążą z mediami społecznościowymi, które są miejscem nie tylko przeznaczonym do rozrywki i kreowania wizerunku, ale i kształtującym konsumpcję. Jak podaje w swoim raporcie Facebook, 94% Europejczyków reprezentujących Pokolenie Z spędza czas na Instagramie co najmniej raz w tygodniu. Ponadto, jak możemy przeczytać w raporcie „Jak Kupuje Generacja Z”, 64% respondentów wskazało, że największe znaczenie przy podejmowaniu decyzji zakupowych mają dla nich recenzje internautów użytkujących dany produkt.

– Generacja Z to pokolenie, któremu od najmłodszych lat towarzyszy szeroki rozwój nowoczesnej technologii, w tym dostęp Internetu. Ma to swoje przełożenie na ich decyzje konsumenckie. To właśnie w sieci młodzi bardzo często szukają informacji na temat interesujących produktów oraz wymieniają opinie w mediach społecznościowych. Tym samym jest to wyzwanie dla nas jako firm, aby nadążać za bieżącymi trendami komunikacyjnymi oraz dopasować strategię działań do oczekiwań najmłodszego pokolenia, które aktualnie stoi u progu dorosłości – ocenia Stephane Tikhomiroff, Dyrektor Generalny Perfetti Van Melle Polska.

Przedstawiciele Pokolenia Z mimo podatności na wpływy zewnętrzne, jednocześnie są konsumentami dobrze poinformowanymi, z dużą świadomością zmian oraz wyzwań społecznych i gospodarczych. „Zetki” doceniają autentyczność, innowacyjność oraz niestandardowe rozwiązania – nic dziwnego, że ich wybory konsumenckie dokonywane są również w oparciu o te właśnie kryteria.