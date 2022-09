Coraz więcej popularnych marek, zwłaszcza modowych, a także rozwijający się segment leisure&activity z unikalnymi w Warszawie atrakcjami czasu wolnego - to tylko niektóre z czynników, które miały wpływ na fakt, że aż 95% stałych klientów Galerii Północnej pozytywnie ocenia jej ofertę, czytamy w ostatnich badaniach konsumenckich GfK, zleconych przez centrum handlowe.

Galeria Północna/ fot. mat. prasowe

Oferta Galerii Północnej

Klienci wysoko oceniają ofertę Galerii Północnej. Takie wnioski płyną z badań konsumenckich GfK, w którym udział wzięły osoby regularnie robiące zakupy w tym warszawskim centrum handlowym. Pozytywną notę ofercie wystawiło aż 95% ankietowanych. Zwrócili oni uwagę zarówno na zróżnicowanie marek w tenant-mixie, obecność topowych brandów sieciowych, zwłaszcza segmentu fashion, jak również nowych konceptów handlowych. Wpływ na postrzeganie oferty miał także ostatni wysyp otwarć.

– Fakt, że tak wielu klientów ocenia dziś pozytywnie ofertę Północnej to dla nas najlepsze potwierdzenie, że ta rozwija się we właściwym kierunku. To znaczy podąża zarówno za oczekiwaniami lokalnego, bardzo wymagającego rynku, jak również zmieniającymi się trendami konsumenckimi, które stawiają przed nami nowe wyzwania – mówi Roman Bugajczyk, Head of Retail in Poland w GTC SA.

– Spora w tym zasługa konsekwentnie realizowanej strategii leasingowej, którą opieramy m.in. na uważnej obserwacji warszawskiego rynku, ale także analizie potrzeb zakupowych naszego sąsiedztwa i trendów w handlu. Dzięki takiemu podejściu oferta Północnej rozwija się w zgodzie z tym, czego oczekują klienci od dojrzałego, świadomego swojego potencjału obiektu, będącego w centrum życia coraz większej społeczności północnej Warszawy – dodaje.

To jak aktywnie Północna odpowiada na te potrzeby było widać zwłaszcza w ostatnich dwóch latach. Tylko od stycznia 2020 roku, mimo pandemii, w centrum handlowym pojawiło się aż 17 nowych najemców. W galerii zadebiutował m.in. pierwszy w Warszawie HalfPrice. Powiększono także sklep Sinsay, w efekcie czego powstał największy lokal marki w kraju. Ponadto ofertę wzbogaciły sklepy m.in.: Only, 50Style, e-obuwie (niedawno rozszerzone o Modivo), Time For Wax oraz punkt Poczty Polskiej. W gronie nowych otwarć pojawiło się także 6 lokali gastronomicznych.

Nowe marki w Galerii Północnej

– Ostatnie 2 lata poświęciliśmy w dużej mierze na umacnianiu oferty w segmentach, które są kluczowe dla naszego pozycjonowania. Do współpracy zaprosiliśmy zarówno marki doskonale znane, pożądane przez klientów, jak również nowe, bardzo świeże koncepty oparte m.in. na formule off-price czy sprzedaży wielokanałowej. To nie tylko wzmocniło i urozmaiciło nasz tenant-mix, ale także sprawiło, że stał się on jeszcze bardziej nowoczesny i omnichannelowy – dodaje.

Te zmiany również zostały pozytywnie odebrane przez klientów. Jak czytamy w badaniach GfK, niemal 90% odwiedzających regularnie Północną na plus ocenia fakt, że w galerii można znaleźć coraz więcej popularnych marek sieciowych, zwłaszcza odzieżowych, drogeryjnych czy dla dzieci, jak również sklepów z ofertą przystępną cenowo, np. segmentu EDLP, czyli sklepów z zawsze niskimi cenami czy off-price. 3 na 4 kupujących natomiast pozytywnie ocenia obecne w obiekcie topowe marki.

Klient spragniony rozrywki

Ale nie tylko o ofercie handlowej klienci mają dobre zdanie. Coraz więcej mieszkańców catchmentu galerii docenia Północną jako przestrzeń, w której można spędzić ciekawie czas wolny w tygodniu i w weekend. Taką opinię podziela już 80% ankietowanych przez GfK. Co więcej, zdaniem 3 na 4 badanych to atrakcyjne miejsce dla dzieci, przede wszystkim ze względu na szeroką ofertę kierowaną do najmłodszych.

– Rozwój Galerii Północnej jest dziś wielowymiarowy, co nie uchodzi uwadze klienta. Rośnie nie tylko oferta handlowa, ale także oferta leaisure&activity, dzięki której pojawiają się nowe, często pozahandlowe powody do odwiedzin. Pod tym względem jesteśmy jednym z najbardziej rozwojowych obiektów handlowych w stolicy, odważnie czerpiąc z najnowszych z trendów w kształtowaniu przestrzeni – mówi Roman Bugajczyk.

Widać to w inwestycjach. W centrum można już znaleźć mający 5 tys. m kw. bioróżnorodny ogród na dachu ze strefami relaksu i strefą restauracyjną, jedyny tego typu wśród warszawskich galerii. Działa w nim także unikalna tężnia solankowa. Centrum posiada także aż 5 placów zabaw dla dzieci, a od niedawna także strefę coworkingową z kawiarnią. Ponadto działa tu m.in. 11-salowe kino Cinema City, fitness club Zdrofit, Centrum Rozrywki Północna, a oferta gastronomiczna zamyka się w 20 lokalach ulokowanych m.in. przy strefie integracyjno-restauracyjnej.

– Tego typu inwestycje rozszerzają nasze funkcje. Klienci nie postrzegają nas bowiem już tylko przez pryzmat oferty sklepów, ale także rozrywki i wrażeń, jakie możemy zapewnić całym rodzinom. To kluczowe dla naszego pozycjonowania, ale także rozwoju na lokalnym rynku. To, że stajemy się dla wielu klientów coraz częściej przestrzenią, w której mogą spotkać się, pracować, zrelaksować i po prostu dobrze bawić, umacnia nasz wizerunek jako obiektu socjalizującego i integrującego lokalną społeczność – dodaje.

Co ciekaw,e nie tylko klienci robiący regularnie zakupy w Galerii Północnej mają dobre zdanie na temat jej oferty. To same pytania GfK zadało także osobom, które robią tu zakupy okazjonalnie lub przypadkowo. Wynik okazał się być zbieżny.

– Aż 89% klientów, dla których na co dzień nie jesteśmy galerią pierwszego wyboru, na plus oceniło naszą ofertę handlową. 78% doceniło natomiast nasze atrakcje czasu wolnego. To pokazuje, że na osobach robiących na co dzień zakupy w innych warszawskich galeriach, propozycja Północnej również robi pozytywne wrażenie. Dla nas to cenna informacja, bo pokazuje, że na tle bardzo konkurencyjnego i nasyconego rynku wypadamy bardzo dobrze – mówi.

