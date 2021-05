GieldaRolna.pl: rynek rolno-spożywczy w wersji on-line

Pandemia spowodowała ograniczenie w kontaktach handlowych oraz przeniesienie zarówno spotkań, jak i całych transakcji do strefy on-line. Warto ułatwić sobie nawiązywanie nowych kontraktów poprzez korzystanie z nowej platformy sprzedażowej na rynku rolno-spożywczym – GieldaRolna.pl. Można tu znaleźć zarówno środki do produkcji, jak i surowce oraz gotowe wyroby.

Warto ułatwić sobie nawiązywanie nowych kontraktów poprzez korzystanie z GieldaRolna.pl; fot. shutterstock.com

Ponad 166 tys. ogłoszeń – tyle ofert dodano w serwisie ogłoszeniowym dla branży rolno-spożywczej. Dołącz do tysięcy użytkowników platformy Gieldarolna.pl. Kupuj i sprzedawaj, docierając bezpośrednio odbiorców docelowych z branży.

Sprzęt i akcesoria dla branży rolno-spożywczej

Na GieldaRolna.pl producentów żywności i napojów mogą zainteresować takie oferty jak:

- Urządzenie do ciągłego schładzania w wodzie lodowej (hartowania) pierogów i innych wyrobów z mąki. Wraz z kombajnem do produkcji pierogów oraz aparatem do gotowania tworzą linię technologiczną zastępując pracę wielu pracowników, oraz pozwala na dużą oszczędność wody. Wydajność około 150 kg/godz. Wykonanie ze stali nierdzewnej. Cena do ustalenia.

Urządzenie do ciągłego schładzania w wodzie lodowej pierogów i innych wyrobów z mąki.

- Zamykarka do konserw Paola od Borimex. Zamyka puszki stalowe o wymiarach Ø73 i Ø99/47. Każda maszyna przed sprzedażą jest ustawiana i sprawdzana jakościowo pod względem zamykania puszek. Maszyna posiada napęd elektryczny i w razie potrzeby może być napędzana ręcznie. Docisk puszki odbywa się na zasadzie dźwigni ze sprężyną z możliwością ustawienia wysokości puszek. Urządzenie może być montowane bezpośrednio do stołu. W standardzie urządzenie posiada głowicę do zamykania puszek Ø73 i Ø99. Masa urządzenia – 19,5 kg. W puszkach zamkniesz takie produkty jak: - mięso - pasztety - kiełbasy - kaszanki - owoce - warzywa - ryby - potrawy (grochówka, bigos, itp.). Cena - 1 913,00 zł.

Zamykarka do konserw

- Paletopojemnik KISTEN 120x100, ażurowy na dwóch płozach. Skrzyniopaleta plastikowa SPUS6 zapewnia pełne bezpieczeństwo towarów szczególnie narażonych na uszkodzenia. Idealnie sprawdza się w branży spożywczej. Posiada atest do kontaktu z żywnością, dno i boki ażurowe. Nadaje się do układania w stosie. Istnieje możliwość dokupienia dedykowanej pokrywy plastikowej PU1. Cena: 768,00 zł netto.

Skrzyniopaleta plastikowa SPUS6

Gotowe produkty spożywcze

Wśród ofert można znaleźć także gotowe produkty spożywcze w ilościach hurtowych.

- Czerwona kapusta w słoiku szklanym 0,720 ml. Cena za sztukę 2,08 zł netto. W zgrzewce jest 8 sztuk. Przetwórnia Owoców i Warzyw znajduje się 30 km od Częstochowy, posiadamy również inne przetwory, wystawiamy FV VAT. Oferta skierowana dla hurtowników oraz dla właścicieli sklepów spożywczych lub handlu oboźnego minimum zamówienia to 1 paleta mix produktów na kwotę około 2 tys. zł netto, transport gratis.

Czerwona kapusta

- Domowe przetwory z Bukowiny - kiszone wstążki z cukinii. Doskonale nadają się do dań mięsnych i jarskich. Polecam też inne przetwory wykonywane tradycyjnymi, domowymi sposobami bez dodatków ulepszaczy i chemicznych konserwantów. Owoce i warzywa zbierane są z niewielkiej przydomowej plantacji położonej na Zamojszczyźnie gdzie nie stosujemy oprysków i sztucznego nawożenia.

Przetwory z Bukowiny

Półprodukty i surowce

- Na sprzedaż por pocięty na plastry mrożony. Pakowany jednostkowo po 10 kg. Całkowita waga na sprzedaż 295 kg. Termin przydatności do 01.08.2021. Odbiór własny. Cena 2,90zł/kg.

por pocięty w plastry

- Do sprzedania rabarbar malinowy z certyfikatem EKO, na markety. Cena do ustalenia.

