Gieldarolna.pl: Środki do produkcji i maszyny dla przemysłu rolno-spożywczego

Wejdź i poznaj tam swoich nowych kontrahentów! Wybieraj z ponad prawie 165 tysięcy ogłoszeń!

Sprzęt i akcesoria

Na GieldaRolna.pl można znaleźć sprzęt wykorzystywany w gospodarstwach oraz zakładach przetwórstwa. Są to m.in.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Suszarnia do zboża firmy Riela; 250 tys. zł, rok produkcji 2013, pracująca w ruchu ciągłym. Suszarnia przeznaczona jest do suszenia wszystkich gatunków zbóż, roślin oleistych, strączkowych i kukurydzy, materiału konsumpcyjnego, paszowego i siewnego.

- Zbiornik wielofunkcyjny o pojemności 1500 litrów. To wysokiej jakości wielofunkcyjny zbiornik bezciśnieniowy, który łączy w sobie walory zbiorników - magazynowego oraz transportowego w jednej konstrukcji. Zbiornik tego typu służy do przechowywania różnorodnych płynów oraz zawiesin, szczególnie tam, gdzie odporność na korozję oraz utrzymanie wysokich standardów czystości są priorytetem. Zbiornik został zaprojektowany w taki sposób, aby można było go w bezpieczny sposób przewozić przy użyciu wózka widłowego lub paletowego. Niebagatelną zaletą zbiornika jest także możliwość "piętrowania", czyli ustawiania jeden zbiornika na drugim. Specjalny zacisk (klips) umożliwia połączenie i zabezpieczenie dwóch zbiorników ustawionych w ten sposób.

Podstawowe obszary zastosowania dla zbiornika wielofunkcyjnego to: przemysł spożywczy, mleczarnie, gorzelnie, przemysł chemiczny, przemysł przetwórstwa produktów rolnych, przemysł farmaceutyczny, kosmetyczny i biotechnologiczny.

Zbiornik wielofunkcyjny o pojemności 1500 litrów

- Paleciak elektryczny Linde T16 wraz z baterią i prostownikiem. Udźwig: 1600kg; rok: 2008; długość wideł: 100cm; odnowiony, zmienione szczotki, pomalowany, zmienione kółka.

Paleciak elektryczny Linde

- Kurtyny automatyczne Huesker otwierają lub zamykają boczną ścianę budynku regulując wentylację pomieszczenia oraz zapewniając dobry klimat.

- Silosy paszowe za 6 600 zł. Są to silosy lejowe z blachy falistej ocynkowanej do przechowywania pasz granulowanych i sypkich. Konstrukcja silosu paszowego pozwala na całkowite pneumatyczne napełnienie oraz bezproblemowe jego opróżnienie bez konieczności wykonywania jakichkolwiek prac wewnątrz zbiornika.

Silosy paszowe

- PPBE2 - pojemnik plastikowy z atestem, do mięsa (E2). Cena - 30,80 zł / szt. Skrzynki na mięso to higieniczne przechowywanie i transportowanie mięsa. Zostały one opracowane do zastosowania w przemyśle mięsnym i by spełniały bardzo rygorystyczne wymogi. Konstrukcja skrzynki Euro E2 odprowadza wodę z krawędzi na zewnątrz co zapewnia optymalne warunki do magazynowania oraz transportu mięsa.

PPBE2 - pojemnik plastikowy z atestem, do mięsa (E2)

Dodatki spożywcze

- Skrawki żelatyny. To żel w postaci siatki/filmu (arkusza) żelatyny pozostałej po wykrawaniu kapsułek lub w postaci zwartych kawałków o różnej wielkości i kształcie.

Skrawki żelatyny

- Kwasek cytrynowy Kwas cytrynowy spożywczy jednowodny E330 półpaleta 300 kg za 2 565,17 zł.

Kwasek cytrynowy

Więcej informacji i ofert na www.gieldarolna.pl.